WASHINGTON – Le président Joe Biden a imploré mercredi le Congrès d’adopter un projet de loi sur la réforme de la police d’ici la fin du mois de mai, qui marquera un an depuis la mort de George Floyd aux mains d’un ancien policier de Minneapolis.

Dans sa première allocution à une session conjointe du Congrès, Biden a souligné la nécessité de rendre des comptes aux responsables de l’application des lois qui abusent de leur autorité lorsqu’ils s’engagent avec le public. Il a spécifiquement mentionné la George Floyd Justice in Policing Act.

« Nous devons nous rassembler pour rétablir la confiance entre les forces de l’ordre et les personnes qu’elles servent, éliminer le racisme systémique dans notre système de justice pénale et adopter une réforme de la police au nom de George Floyd », a déclaré Biden. «Allons-y le mois prochain, à l’occasion du premier anniversaire de la mort de George Floyd.

Le projet de loi portant le nom de Floyd a été présenté l’année dernière par les représentants Karen Bass, D-Californie, et le représentant Jerry Nadler, DN.Y., sénateur Cory Booker, DN.J., puis-Sen. Kamala Harris.

Floyd, un homme noir, est décédé en mai dernier après que l’ancien policier Derek Chauvin, qui est blanc, s’est agenouillé sur le cou pendant neuf minutes en arrêtant Floyd. Chauvin a été reconnu coupable de trois chefs d’accusation de meurtre et d’homicide involontaire coupable ce mois-ci après un procès très médiatisé.

Le projet de loi propose une foule de réformes de la police communautaire, y compris l’interdiction du profilage discriminatoire fondé sur la race ou la religion, l’utilisation obligatoire des caméras du tableau de bord et l’interdiction des étrangleurs, comme celui utilisé sur Floyd. Il a été adopté à la Chambre le mois dernier et attend un vote du Sénat.

« Nous avons tous vu le genou de l’injustice sur le cou des Noirs américains. C’est maintenant l’occasion de faire de réels progrès », a déclaré Biden. «La grande majorité des hommes et des femmes portant un uniforme et un insigne servent nos communautés et ils les servent honorablement. Je sais qu’ils veulent aussi aider à vivre ce moment.

Le projet de loi fait face au refus de certains républicains avec des suggestions alternatives sur les réformes de la police. Mais la représentante Joyce Beatty, présidente du Congressional Black Caucus, a déclaré qu’il y avait place pour un compromis sur la mesure au Sénat, notant les efforts du sénateur républicain Tim Scott de Caroline du Sud pour travailler avec les législateurs.

«Je suis convaincue que nous allons négocier et que nous serons en mesure de faire bouger l’aiguille», a-t-elle déclaré.

Scott, le seul républicain noir du Sénat, a présenté un projet de loi l’été dernier qui contenait certaines des réformes décrites dans la loi George Floyd, mais il a été bloqué par les démocrates de la Chambre pour ne pas aller assez loin. Scott a récemment déclaré que le libellé sur la législation compromise pourrait être finalisé début mai.

« Le pays soutient cette réforme et le Congrès doit agir », a déclaré Biden lors de son discours. « Nous avons une énorme opportunité de plier l’acte de l’univers moral vers la justice – la vraie justice. »

Contribuant: Deborah Berry, USA TODAY