Biden dit à Zelensky que les États-Unis envoient des ATACMS à l’Ukraine

Le président Joe Biden a déclaré à son homologue ukrainien, Volodymyr Zelenskyy, que les États-Unis fourniraient un petit nombre de missiles à longue portée pour faciliter la guerre avec la Russie, ont déclaré vendredi à NBC News trois responsables américains et un responsable du Congrès familier avec les discussions.

Les responsables, qui n’étaient pas autorisés à s’exprimer publiquement, n’ont pas précisé quand les missiles seraient livrés ni quand une annonce publique serait faite.

Depuis des mois, l’Ukraine réclame le système de missiles tactiques de l’armée, connu sous le nom d’ATACMS, qui donnerait à Kiev la capacité de frapper des cibles à une distance d’environ 180 milles, touchant les lignes de ravitaillement, les voies ferrées et les points de commandement et de contrôle derrière le front russe. lignes.

Un test de tir réel du système de missiles tactiques de l’armée au champ de tir de missiles White Sands. John Hamilton / Champ de tir de missiles White Sands Public

Les responsables de la défense ont déclaré que les États-Unis ne disposaient pas d’un stock important d’ATACMS excédentaires, dont la charge utile est supérieure à celle de l’artillerie traditionnelle, à fournir à l’Ukraine. En outre, certains à Washington ont résisté à la fourniture de cette arme, connue familièrement sous le nom d’« attaque-ems », de peur qu’elle n’aggrave la guerre avec la Russie.

Le responsable du Congrès a déclaré qu’il y avait encore un débat sur le type de missile qui serait envoyé et combien d’entre eux seraient livrés à l’Ukraine. Ils ont ajouté que les pays d’Europe de l’Est avaient déjà donné à l’Ukraine une grande partie de leurs stocks d’armes.

Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février 2022, l’administration Biden a changé de position quant aux armes qu’elle est prête à fournir à l’armée ukrainienne.

La Maison Blanche a initialement refusé d’approuver les demandes de missiles anti-aériens Stinger, de pièces d’artillerie obusiers, de missiles anti-navires et de systèmes HIMARS, mais a ensuite donné son feu vert à leur expédition.

Cette dernière décision intervient un peu plus de deux mois après que Biden a signé une dérogation présidentielle sur le transfert d’armes à sous-munitions vers l’Ukraine, malgré les inquiétudes des groupes de défense des droits de l’homme et de certains alliés des États-Unis selon lesquelles leur utilisation entraînerait davantage de victimes civiles.

Les munitions conventionnelles améliorées à double usage, ou DPICM, sont des ogives sol-sol qui explosent et dispersent plusieurs petites munitions ou bombes sur de vastes zones, entraînant des destructions plus étendues que des obus isolés.

Certains groupes de défense des droits de l’homme s’opposent à leur utilisation car ils craignent que des bombes non explosées, ou des bombes ratées, pourraient exploser après une bataille, blessant ou tuant potentiellement des civils innocents.

Leur utilisation par les deux camps a été documentée pendant la guerre en Ukraine, selon Human Rights.

En mai, l’Amérique et ses alliés ont également convenu de fournir des avions de combat F-16 à l’Ukraine.

Alors que les troupes ukrainiennes ont franchi les premières lignes défensives russes fortement fortifiées au sud et progressé à l’est, à l’approche de l’hiver, l’armée de Kiev n’a pas encore réalisé de percée décisive.

Cela a contribué à alimenter les inquiétudes quant au soutien continu des alliés, avec des signes de frustration même parmi ses plus fervents partisans. Le Premier ministre polonais a déclaré cette semaine que son pays n’enverrait plus d’armes à son voisin, dans un contexte de conflit commercial qui s’intensifie et à la veille des élections nationales.

Dans le même temps, l’Ukraine a intensifié sa campagne de frappes de missiles et de drones ciblant des sites situés loin derrière les lignes russes. La péninsule de Crimée occupée a été la cible d’attaques répétées, le quartier général de la flotte russe de la mer Noire ayant été touché vendredi lors de la dernière frappe de missile enflammée.