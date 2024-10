Biden dit à Trump de « vivre » — RT World News

Le président américain a critiqué le discours de son prédécesseur sur les récents ouragans qui ont frappé le pays.

Le président américain Joe Biden s’en est pris à son prédécesseur, Donald Trump, lorsqu’on l’a interrogé sur « désinformation » prétendument répandu par le politicien républicain sur la réponse du gouvernement aux deux récentes tempêtes meurtrières.

Trump, qui espère revenir à la Maison Blanche lors de l’élection présidentielle de novembre, a accusé l’administration démocrate d’avoir mal géré la réponse aux deux catastrophes naturelles au cours du mois dernier.

L’ouragan Helene a fait plus de 230 morts fin septembre, ce qui en fait la tempête la plus meurtrière sur le continent américain depuis l’ouragan Katrina en 2005. L’ouragan Milton a tué au moins 16 personnes vendredi et causé des dégâts importants dans certaines parties de la Floride.

Lors d’une brève apparition devant des journalistes jeudi pour aborder l’impact de l’ouragan Milton, Biden a été interrogé sur les remarques de Trump – décrites comme « désinformation » par un membre de la presse – et s’il avait parlé avec lui des catastrophes naturelles.

« Vous plaisantez j’espère? » Biden a répondu, avant de s’adresser directement à Trump : « M. Président Trump – ancien président Trump, gagne une vie, mec. Aidez ces gens.

Journaliste : « Avez-vous parlé avec l’ancien président Trump ? » Biden : « Vous plaisantez ? *parle directement à Trump*… Gagnez une vie, mec. Aidez ces gens. » Biden dit alors qu’il n’a pas l’intention de parler à Trump et que la presse devrait le tenir pour responsable de la désinformation sur les ouragans. pic.twitter.com/DvRbP3nJnK – Le recomptage (@therecount) 10 octobre 2024

Le peuple américain et les médias devraient tenir Trump responsable de sa rhétorique, a soutenu Biden, ajoutant qu’il n’avait pas l’intention de parler avec le républicain.

Dans ses remarques sur l’ouragan Milton, qui a ravagé la Floride cette semaine, Biden a blâmé « Désinformation imprudente, irresponsable et implacable et mensonges purs et simples » pour les menaces de mort qui auraient été reçues par les secouristes.

EN SAVOIR PLUS:

Les survivants de l’ouragan négligés alors que Kiev reçoit des milliards – Trump

Biden a semblé irrité par les questions des journalistes, qui ont commencé après son discours d’environ cinq minutes. Il a également rejeté une demande de commentaires sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et ses projets d’attaque contre l’Iran, déclarant de manière énigmatique que « Il vient aider avec la tempête. »

Netanyahu avait opposé son veto à une visite prévue à Washington cette semaine du ministre de la Défense Yoav Gallant, avait rapporté Axios plus tôt. Le responsable militaire devait discuter des projets de l’État juif de frapper des cibles iraniennes dans le cadre d’un cycle croissant de représailles avec Téhéran.

Biden a exhorté Israël à ne pas frapper les installations pétrolières et nucléaires iraniennes. La Maison Blanche aurait proposé une « package de rémunération » à Israël sous forme d’assistance militaire et de protection diplomatique, à condition qu’elle suive la demande.