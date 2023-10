Biden dit à Netanyahu qu’il semble que « l’autre équipe » soit responsable de la grève brutale des hôpitaux

Le président Joe Biden a déclaré au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qu’il semble que « l’autre équipe » soit responsable du bombardement brutal d’un hôpital de Gaza.

Des centaines de personnes auraient été tuées mardi après une explosion à l’hôpital arabe Al Ahli dans la ville de Gaza, bien que l’auteur de l’attaque n’ait pas été confirmé au milieu de plusieurs journalistes contradictoires quant à savoir s’il s’agissait d’une frappe israélienne ou du Hamas. selon au Jerusalem Post. Biden, qui s’est rendu en Israël mardi soir, a déclaré à Netanyahu que d’après ce qu’il a vu, il semble que l’attaque n’ait pas été menée par les forces israéliennes. (EN RELATION : Biden dit que ce serait une « grosse erreur » pour Israël d’occuper Gaza, le Hamas ne représente pas les Palestiniens)

« Le fait est que j’ai été profondément attristé et indigné par l’explosion de l’hôpital de Gaza hier, et d’après ce que j’ai vu, il semble que cela ait été fait par l’autre équipe, pas par vous, mais il y a un « Beaucoup de gens n’en sont pas sûrs, donc nous avons beaucoup de choses à surmonter », a déclaré Biden.

Les responsables de Gaza affirment que la roquette a été tirée par les Forces de défense israéliennes (FDI), a rapporté le Jerusalem Post. L’armée israélienne affirme cependant que le Jihad islamique palestinien a lancé le missile sur la roquette.

Biden a déclaré mardi à Netanyahu qu’il « voulait venir personnellement » en Israël pour souligner son soutien, ajoutant que les Américains étaient en deuil avec le pays.

« [Hamas has] – ont commis des maux qui – et des atrocités qui donnent à l’EI un aspect un peu plus rationnel », a déclaré Biden à Netanyahu.

« Nous devons surmonter beaucoup de choses. » Prés. Biden dit aux dirigeants israéliens qu’il semble que l’explosion de l’hôpital de Gaza ait été « provoquée par l’autre équipe, pas par vous ». https://t.co/z9eNH1M7PG pic.twitter.com/xye9YzQoJK – ABC Nouvelles (@ABC) 18 octobre 2023

Biden a également déclaré mercredi aux journalistes qu’il pensait qu’Israël n’était pas derrière l’attentat à la bombe contre l’hôpital en raison des données qui lui avaient été « présentées par son département de la Défense ».

Après le voyage de Biden en Israël, il devait se rendre en Jordanie pour rencontrer le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, la majesté du roi Abdallah II et le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi pour discuter des « besoins humanitaires des civils à Gaza ». Le voyage a toutefois été annulé après l’attentat à la bombe contre l’hôpital.

« Immédiatement après avoir entendu cette nouvelle, j’ai parlé avec le roi Abdallah II de Jordanie et le Premier ministre israélien Netanyahu et j’ai demandé à mon équipe de sécurité nationale de continuer à recueillir des informations sur ce qui s’est exactement passé », a déclaré Biden dans un communiqué. « Les États-Unis défendent sans équivoque la protection de la vie civile pendant les conflits et nous pleurons les patients, le personnel médical et les autres innocents tués ou blessés dans cette tragédie. »