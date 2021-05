Biden dit à Netanyahu qu’il s’attend à une «  désescalade significative aujourd’hui  »

Le président Biden a déclaré mercredi au Premier ministre Benjamin Netanyahu qu’il «s’attendait à une désescalade significative aujourd’hui sur la voie d’un cessez-le-feu» dans le conflit entre Israël et le Hamas, a déclaré l’attaché de presse principal adjoint de la Maison Blanche aux journalistes à bord d’Air Force One.

Israël et le Hamas ont fait part de leur volonté de parvenir à un cessez-le-feu, selon des diplomates au courant des discussions, mais cela n’a pas réduit l’intensité des combats les plus meurtriers à Gaza depuis 2014.

Alors que l’Égypte, le Qatar et les Nations Unies ont négocié des pourparlers entre Israël et le Hamas, les deux adversaires ont indiqué publiquement que les combats pourraient durer des jours. M. Netanyahu tweeté mardi que les attaques contre le Hamas «se poursuivraient aussi longtemps que nécessaire pour rétablir le calme chez les citoyens israéliens».

Un haut responsable du Hamas a démenti les informations selon lesquelles le groupe avait accepté un cessez-le-feu, mais a déclaré que les pourparlers étaient en cours.

Pourtant, avec les avions de combat israéliens tirant sur la bande de Gaza bondée, dans une campagne qui, selon les responsables israéliens, vise les militants du Hamas et leurs infrastructures, la crise humanitaire s’est aggravée pour les deux millions de personnes à l’intérieur de Gaza.

Les Nations Unies mentionné que plus de 58 000 Palestiniens de Gaza ont été déplacés de leurs foyers, beaucoup se blottissant dans des écoles gérées par l’ONU qui sont en fait devenues des abris anti-bombes. Les frappes israéliennes ont endommagé des écoles, des lignes électriques et des systèmes d’eau, d’assainissement et d’égouts pour des centaines de milliers de personnes dans un territoire bloqué par Israël et l’Égypte depuis plus d’une décennie. Les vaccinations contre le Covid-19 ont cessé et mardi, une frappe israélienne a détruit le seul laboratoire du territoire qui traite des tests de coronavirus.

« Il n’y a pas d’endroit sûr à Gaza, où deux millions de personnes ont été isolées de force du reste du monde pendant plus de 13 ans », a déclaré le coordinateur des secours d’urgence de l’ONU dans le territoire, Mark Lowcock, dans un communiqué.