Le président américain Joe Biden prononce une allocution sur la réponse au COVID-19 et la vaccination dans la East Room de la Maison Blanche à Washington, DC, le 17 mai 2021.

WASHINGTON – Le président Joe Biden, lors d’un appel mercredi matin avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a déclaré qu’il s’attendait à « une désescalade significative aujourd’hui sur la voie d’un cessez-le-feu ».

Lors de l’appel avec Netanyahu mercredi, leur quatrième conversation depuis le déclenchement de la violence, Biden a discuté du conflit en cours à Gaza et de l’ambition d’Israël de dégrader le Hamas.

« Le président a fait savoir au Premier ministre qu’il s’attendait à une désescalade significative aujourd’hui sur la voie d’un cessez-le-feu », selon une lecture de l’appel à la Maison Blanche.

Violence entre Israël et les militants du Hamas s’est intensifiée pendant plus d’une semaine. Les frappes israéliennes dans la bande de Gaza ont fait au moins 212 morts palestiniens, selon les autorités locales. Pendant ce temps, Israël a déclaré que plus de 3 400 roquettes avaient bombardé ses villes. Au moins 12 personnes sont mortes en Israël.

La dernière série de combats a marqué la plus grande escalade du conflit depuis des années. Mardi, l’Union européenne est devenue la dernière à appeler à un cessez-le-feu.

« Nous avons eu plus de 60 appels, de la part du président, avec des hauts dirigeants d’Israël, de l’Autorité palestinienne et d’autres dirigeants de la région », a déclaré à la presse la principale adjointe de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, à bord d’Air Force One.

« Le président a fait cela pendant longtemps, pendant des décennies, il pense que c’est l’approche que nous devons adopter. Il veut s’assurer que nous mettons fin à la violence et aux souffrances que nous avons connues pour les peuples palestinien et israélien », Jean -Pierre ajouté.

Lorsqu’elle a été pressée pour plus de détails sur l’appel, Jean-Pierre a déclaré qu’elle laisserait la lecture formelle «parler d’elle-même».

Biden, qui doit s’adresser mercredi aux nouveaux officiers de la garde côtière du pays, a déclaré à Netanayhu plus tôt dans la semaine que les États-Unis soutenaient un cessez-le-feu à Gaza.

« Le président a réitéré son ferme soutien au droit d’Israël de se défendre contre les attaques à la roquette aveugles. Le président a salué les efforts visant à lutter contre la violence intercommunautaire et à ramener le calme à Jérusalem », selon une lecture de cet appel à la Maison Blanche.

Biden a également appelé Israël à assurer la protection des civils innocents au milieu du conflit.

Dimanche, Israël a mené une grève qui a rasé plusieurs maisons dans la bande de Gaza. La frappe, la plus meurtrière à ce jour dans le conflit en cours, a tué au moins 42 personnes. Pendant ce temps, plus de 3 000 roquettes ont bombardé des villes israéliennes.

Netanyahu a défendu samedi une frappe aérienne punitive qui a effondré un bâtiment de 12 étages abritant des médias internationaux, citant des renseignements selon lesquels le Hamas utilisait une partie du bâtiment pour planifier des attaques terroristes.