Le président Joe Biden a déclaré lundi à la chancelière allemande Angela Merkel qu’il cherchait à revitaliser l’alliance transatlantique avec l’Allemagne, une relation qui s’est tendue sous l’ancien président Donald Trump.

Le nouveau président a lancé une série d’appels à ses homologues étrangers ces derniers jours dans le cadre de ses efforts pour recalibrer les relations américaines dans le monde entier après quatre ans de politique plus intérieure de Trump, «l’Amérique d’abord».

La Maison Blanche a déclaré dans un communiqué que Biden a indiqué qu’il considérait le partenariat américain avec l’OTAN et l’Union européenne «comme la pierre angulaire de notre sécurité collective et de nos valeurs démocratiques partagées».

La relation de Trump et Merkel a commencé glaciale et est restée calme tout au long du mandat de Trump.

Après des réunions avec Trump en 2017, Merkel a déclaré que l’Europe ne pouvait plus compter entièrement sur ses alliés et devait devenir plus indépendante.

Après le sommet de l’OTAN de 2018, Trump a appelé ses membres à consacrer au moins 4% de leur PIB aux dépenses militaires et s’est particulièrement intéressé à Merkel, qu’il a accusée de payer à la Russie «des milliards de dollars pour le gaz et l’énergie» tout en ne respectant pas celle de son pays engagement à consacrer au moins 2% du PIB à la défense.

Steffen Seibert, un porte-parole du gouvernement allemand, a déclaré dans un communiqué concernant l’appel que Merkel se félicitait des décisions de Biden au premier jour de sa présidence de rejoindre l’Organisation mondiale de la santé et l’accord de Paris sur le climat. Trump avait retiré les États-Unis de l’agence internationale de la santé et de l’accord sur le climat signé par presque tous les pays pour limiter le réchauffement climatique.

Merkel a parlé positivement de l’élection de Biden.

La semaine dernière, la chancelière a déclaré qu ‘«il y a simplement un chevauchement politique beaucoup plus large avec le président Biden» qu’avec Trump. Mais Merkel a averti que tout ne se passerait pas sans heurts – conformément à sa longue expérience en matière de maintien des attentes du public à un faible niveau.

« Il y aura également des divergences d’opinion avec l’administration Biden », a-t-elle déclaré.

Une question qui restera probablement controversée est un projet de gazoduc germano-russe, le gazoduc Nord Stream 2, qui apporterait du gaz russe en Allemagne sous la mer Baltique. Il fait face à une opposition bipartite à Washington.

Aucune des deux parties n’a mentionné le projet dans ses déclarations à l’appel des dirigeants.

Biden s’est également entretenu avec le Premier ministre britannique Boris Johnson, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, le président français Emmanuel Macron et le président mexicain Andrés Manuel López Obrador.

Merkel a invité Biden à se rendre en Allemagne dès que la situation pandémique le permettrait, a déclaré Seibert.