Le président élu américain présumé, Joe Biden, a juré que les transactions de sa famille – y compris celles de son fils, Hunter – n’entreront pas en conflit avec son rôle de commandant en chef, rejetant les allégations antérieures d’accords commerciaux inappropriés.

« Mon fils, ma famille, ne sera impliqué dans aucune entreprise, aucune entreprise, qui est en conflit avec ou semble être en conflit, avec la distance appropriée de la présidence et du gouvernement, » Biden a déclaré jeudi à Jake Tapper de CNN dans une interview.

BIDEN: "Mon fils, ma famille ne sera impliquée dans aucune entreprise, aucune entreprise, qui est en conflit avec ou semble être en conflit avec ou semble être en conflit si elle est à une distance appropriée de la présidence et du gouvernement." pic.twitter.com/2N1q66h9AF – Appelant quotidien (@DailyCaller) 4 décembre 2020

Les liens commerciaux de Hunter et de Jim Biden – respectivement le fils et le frère du président élu – ont été critiqués dans le passé, avec une bombe dans un rapport du New York Post en octobre, alléguant que les deux hommes ont colporté l’influence du politicien de carrière auprès d’entreprises étrangères. .

Basé sur une multitude de courriels qui auraient été obtenus à partir d’un ordinateur appartenant à Hunter, le rapport indiquait également que Joe Biden, en tant que vice-président de Barack Obama, avait rencontré un cadre de la société gazière ukrainienne Burisma, où Hunter siégeait au conseil d’administration et ratissait avec un salaire mensuel de 50 000 $ malgré l’absence d’expérience préalable dans l’industrie. La famille Biden a nié tout acte répréhensible, l’ancien vice-président insistant sur le fait qu’il n’a jamais parlé à son fils de l’une de ses transactions commerciales.

Aussi sur rt.com Un comité sénatorial vérifie les documents de l’ancien partenaire commercial de Hunter alors que la famille Biden évite les questions sur l’accord avec la Chine

La question de Tapper à Biden sur les conflits d’intérêts potentiels est intervenue quelques heures à peine après que le groupe de muckraking conservateur Project Veritas a divulgué des enregistrements des briefings quotidiens du matin de CNN, dans lesquels le président du réseau Jeffrey Zucker est entendu exhorter ses subordonnés à rejeter l’histoire explosive de Post. Le doubler «La campagne de désinformation par e-mail de Hunter Biden», Zucker a critiqué la principale source du rapport, l’avocat et allié de Trump, Rudy Giuliani, en tant que «Idiot utile» faisant apparemment écho aux allégations, les e-mails faisaient partie d’un stratagème de «désinformation russe».

RUPTURE D’UN APPEL DE 9H @CNN Président Jeff Zucker BLASTS @RudyGiuliani Comme "Idiot utile" À 9h Appel avec la haute direction "Il y a un terme pour ce que Rudy Guiliani est soupçonné d’être, qui est "idiot utile"" "Du maire américain à l’idiot utile"#CNNTapes pic.twitter.com/mF4MdPgF1c – James O’Keefe (@JamesOKeefeIII) 3 décembre 2020

Cependant, le directeur du renseignement national et le FBI ont déclaré qu’ils n’avaient vu aucune preuve indiquant une implication de la Russie – comme CNN lui-même l’a rapporté en octobre.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!