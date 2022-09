Les démocrates tentent-ils d’imiter l’histoire de l’Empire romain ?

Pain et cirques. Panem et circenses. Pour garder le pouvoir, les dirigeants romains utilisaient le “pain” gratuit (l’allocation publique) et les “cirques” (divertissements publics) pour distraire la population des émeutes lorsqu’ils avaient de vraies raisons de s’émeuter. Remplacez le mot «émeute» par «élection» et vous verrez que c’est exactement ainsi que les démocrates, dirigés par le président Joseph Biden, tentent de conserver le pouvoir lors des élections de mi-mandat.

Biden et les démocrates, le parti qui pourrit la dent sucrée de l’Amérique avec du «pain» gratuit depuis des décennies (le New Deal, la Great Society, Obamacare, le Green New Deal, etc.), sont entrés dans une arène politique sauvage obsédée avec la production de spectacles sans fin conçus pour distraire le public des vrais problèmes. Ils sont inconvenants, scandaleux et une honte nationale.

Bien que la loi sur le plan de sauvetage américain de 2021 ait ajouté environ 1,9 billion de dollars à l’économie, les économistes disent qu’elle a stimulé l’inflation. Le projet de loi démocrate comprenait des paiements de 1 400 dollars à chaque Américain ; 360 milliards de dollars pour les États et les gouvernements locaux ; et 242 milliards de dollars en allocations de chômage élargies. Le New York Times a rapporté que “le coût global de l’essence, de la nourriture et d’autres articles de tous les jours augmente à son rythme le plus rapide depuis plus de 40 ans”.

Le président Biden a promis d’alléger la dette des étudiants dans sa campagne pour la présidence. Il donne suite à cette promesse avec sa décision sur l’annulation généralisée des prêts étudiants qui annule 10 000 $ de dette de prêt étudiant pour tous les emprunteurs gagnant 125 000 $ ou moins par an. Cependant, environ 1,7 million d’Américains ont vu la totalité de leur dette de prêt étudiant annulée pendant le mandat de Biden, ce qui représente environ 34 milliards de dollars d’annulation totale de prêt étudiant.

Le président Biden utilise « du pain et des cirques » pour distraire le peuple alors qu’il se concentre sur le fait de vider le trésor national de mythes et de fantômes (changement climatique, suprématie blanche, inclusivité, mondialisme, équité, etc.).

Robert Méale

Lac de cristal