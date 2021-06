Biden discutera des cyberattaques avec Poutine à Genève, entre autres sujets, selon la Maison Blanche – RT USA News

L’administration Biden examine les moyens possibles de punir Moscou pour les attaques de ransomware pour lesquelles Washington blâme les criminels russes, sans fournir de preuves, et essaie de tenir le Kremlin responsable.

Cyberattaques – y compris des piratages récents perturbant le plus grand transporteur américain de carburants raffinés et le plus grand emballeur de viande au monde – « sera certainement un sujet de discussion » Lorsque le président Joe Biden rencontre son homologue russe Vladimir Poutine le 16 juin à Genève, l’attachée de presse de la Maison Blanche Jen Psaki a déclaré aux journalistes lors d’un briefing mercredi.

Psaki a déclaré que Biden indiquerait clairement à Poutine que « héberger des entités criminelles qui ont l’intention de nuire, qui nuisent à l’infrastructure critique aux États-Unis, n’est pas acceptable.

Nous n’allons pas nous en tenir à cela. Nous allons soulever cela et nous n’allons pas retirer des options de la table.

Alors que le sommet de Genève sera l’occasion pour Biden et Poutine de discuter directement de la question, a déclaré Psaki, « Nous effectuons également notre propre examen d’une gamme d’options à partir d’ici. » Elle a ajouté que « les pays responsables doivent prendre des mesures décisives contre les réseaux de ransomware », et a déclaré que Biden réitérerait à Poutine que « les États responsables n’hébergent pas de criminels ransomware ».

Lire la suite











Les commentaires sont intervenus après l’attaque de ransomware de cette semaine contre JBS, le plus grand emballeur de viande au monde, qui a forcé la fermeture temporaire de neuf usines de viande bovine. Il y a également eu une attaque de piratage similaire le mois dernier contre Colonial Pipeline, qui a entraîné des pénuries de carburant dans le sud-est des États-Unis.

La discussion sur la pénalisation du gouvernement russe pour les deux récentes cyberattaques intervient après que l’administration Biden a imposé de nouvelles sanctions à Moscou en avril, en partie à cause du piratage SolarWinds de l’année dernière, qui a pénétré les systèmes du gouvernement américain et du secteur privé. Moscou a nié être responsable de l’attaque et a déclaré que les allégations américaines n’étaient pas fondées.

Concernant le piratage de JBS, Psaki a refusé de répondre « les détails des demandes de rançon ou son origine ». Elle a déclaré que Biden pensait que Poutine et le gouvernement russe avaient « un rôle à jouer pour arrêter et prévenir ces attaques ».

Question de savoir si Poutine pourrait tester Biden à travers les incidents de piratage, elle a dit, « Notre point de vue est que lorsqu’il y a des entités criminelles dans un pays, elles ont certainement une responsabilité. C’est un rôle que le gouvernement peut jouer.

Psaki s’est irrité lorsqu’on lui a demandé pourquoi les attaques de ransomware semblent augmenter depuis que Biden a pris ses fonctions en janvier, affirmant qu’elle n’était pas la bonne personne à qui demander. « Je pense que vous pourriez certainement aller traquer ces cybercriminels en Russie et avoir une bonne conversation avec eux. »





Aussi sur rt.com

Le chef de l’espionnage russe laisse entendre que le cyberhack de SolarWinds contre le gouvernement américain pourrait avoir été commis par des agences occidentales, nie l’implication de Moscou







L’attaché de presse a également repoussé les commentaires cette semaine du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov suggérant que Washington violait les droits humains des personnes accusées d’avoir participé à l’émeute du Capitole américain le 6 janvier.

« Nous n’utilisons pas le gouvernement russe comme guide des modèles de droits humains dans le monde, mais je dirai que le président n’a pas hésité à penser que les attentats du 6 janvier ont marqué la démocratie, un jour sombre dans notre propre démocratie, et je suis sûr qu’il serait heureux de le répéter », dit Psaki.





Aussi sur rt.com

La Russie est prête à discuter des droits de l’homme si Biden le veut, mais à commencer par l’arrestation des manifestants qui ont pris d’assaut le Capitole américain, selon FM Lavrov







Elle a ajouté que l’éventail des sujets qui seront discutés lors du sommet inclura probablement également l’Ukraine, ainsi que des opportunités de travailler ensemble sur les capacités et la sécurité nucléaires.

Biden lui-même a été interrogé sur les représailles potentielles des États-Unis contre la Russie à la suite de la dernière attaque de ransomware alors que lui et le vice-président Kamala Harris quittaient mercredi un briefing sur Covid-19. « Nous examinons de près cette question », a-t-il déclaré. Lorsqu’on lui a demandé si Poutine le testait, Biden a répondu: « Non ».

JOURNALISTE : « M. le Président, allez-vous exercer des représailles contre la Russie pour cette dernière attaque de ransomware ? pic.twitter.com/nH4JmwevQL – Breaking911 (@Breaking911) 2 juin 2021

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!