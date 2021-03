Biden discutera de la frontière et d’autres problèmes avec le président mexicain

Le président mexicain a gagné l’admiration de M. Trump pour sa coopération à son programme d’immigration intransigeant, un renversement d’une promesse électorale de protéger les migrants faite en partie pour éviter les tarifs que M. Trump menaçait d’imposer. M. López Obrador en est venu à apprécier l’administration Trump pour son éventuelle approche non interventionniste des questions de politique intérieure mexicaine, louant même M. Trump lors d’un appel avec M. Biden, alors président élu, en décembre.

M. López Obrador est un partenaire essentiel alors que M. Biden cherche à inverser les politiques frontalières de l’ancien président Donald J.Trump et à faire de la refonte de l’immigration une pièce maîtresse de son programme. En M. López Obrador, cependant, le nouveau président n’a pas encore affaire à un autre dirigeant mondial soulagé désireux de reconstruire les relations et de passer de son prédécesseur abrasif.

M. Biden devrait discuter de la pandémie de coronavirus, de la répression du trafic de drogue et de la collaboration sur les opportunités économiques avec l’un des plus grands partenaires commerciaux de Washington, selon un haut responsable de l’administration. La discussion, qui aura lieu quelques jours seulement après que M. Biden a cherché à réparer les relations lors d’une réunion virtuelle avec le Premier ministre Justin Trudeau du Canada, se concentrera également sur les efforts visant à contrôler la migration alors que l’administration Biden fait face à un nombre croissant d’enfants non accompagnés à la frontière sud-ouest.

M. López Obrador a également été l’un des derniers dirigeants mondiaux à féliciter M. Biden pour sa victoire électorale et a récemment adopté une mesure visant à restreindre la coopération avec les agents de stupéfiants américains dans une réprimande sévère après que les États-Unis ont arrêté un ancien responsable mexicain du trafic de drogue. des charges.

M. Biden ne demandera pas d’actions spécifiques car le Mexique est une nation souveraine, selon le haut responsable qui s’est entretenu avec des journalistes sous couvert d’anonymat pour discuter de la réunion. On ne sait pas comment M. Biden répondra à la récente appel pour créer un nouveau programme de travail invité pour les Mexicains et les Centraméricains aux États-Unis. M. Biden aurait besoin de l’aide du Congrès pour élargir les visas pour ces employés temporaires.

Les deux dirigeants, qui ont précédemment parlé des moyens d’endiguer la migration dans un appel le 22 janvier, quelques jours à peine après l’entrée en fonction de M. Biden, devraient discuter des causes profondes de la persécution et de la pauvreté qui forcent les familles d’Amérique centrale à fuir vers le États-Unis. M. Biden a déclaré au cours de sa campagne qu’il se concentrerait sur l’élargissement des possibilités de demander le statut de réfugié en Amérique centrale et de renforcer l’aide étrangère à la région. Les défenseurs de l’immigration ont critiqué M. Biden ces derniers jours pour avoir rouvert les installations frontalières utilisées sous l’administration Trump pour détenir des enfants migrants pendant les semaines ou les mois nécessaires pour les placer chez leurs proches aux États-Unis.

«Nous aurons besoin de la coopération du Mexique. Biden n’arrête pas de dire que nous avons besoin d’une solution régionale, bien qu’il n’ait pas beaucoup parlé du Mexique », a déclaré Theresa Cardinal Brown, directrice de l’immigration et de la politique transfrontalière au Bipartisan Policy Center. «Il y a beaucoup à travailler sur les causes profondes et à investir en Amérique centrale, mais il n’y a aucune mention du Mexique.»

Après que M. Trump a menacé de tarifs potentiellement paralysants contre l’allié américain en 2019, le Mexique a accepté de déployer des forces de sécurité à sa frontière sud avec le Guatemala pour dissuader les migrants de fuir la pauvreté et la persécution.