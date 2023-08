Biden discute de l’immigration et du commerce avec le président costaricien Chaves à la Maison Blanche

WASHINGTON (AP) — Le président Joe Biden a reçu mardi son homologue costaricain, Rodrigo Chaves, à la Maison Blanche, pour discuter des moyens de renforcer un accord entre les deux pays sur d’éventuelles voies légales pour le nombre croissant de migrants centraméricains arrivant aux États-Unis. frontière sud.

Les deux hommes ont déclaré qu’ils parleraient de l’approfondissement des échanges commerciaux entre les États-Unis et le Costa Rica, de la création de nouveaux emplois, de l’avancement de la démocratie et de la promotion d’un processus d’immigration plus ordonné. La nation de Chaves est devenue un point chaud de l’immigration, alors que les migrants traversent de plus en plus le dangereux Darien Gap depuis la Colombie vers l’Amérique centrale et vers le nord, jusqu’au Costa Rica.

S’asseyant pour la réunion dans le Bureau Ovale, Biden a remercié Chaves pour avoir aidé à relever « les défis migratoires auxquels nous sommes confrontés chaque jour », et a déclaré que l’un de ses principaux objectifs était « d’approfondir la coopération en matière de sécurité » entre leurs pays, y compris en matière de criminalité organisée.

« Nos nations ne sont pas seulement unies par les défis auxquels nous sommes confrontés mais, ce que j’ai découvert, Monsieur le Président, nous sommes unis par la vision que nous partageons », a déclaré Biden. « Une vision pour un avenir caractérisé par plus d’opportunités, de liberté, d’égalité et, franchement, de dignité – la dignité pour tous nos peuples. »

En juin, le Costa Rica et les États-Unis ont convenu d’ouvrir des voies légales potentielles vers les États-Unis à certains des migrants nicaraguayens et vénézuéliens qui font partie des 240 000 demandeurs d’asile dans ce pays d’Amérique centrale. L’année dernière, les Nicaraguayens représentaient neuf candidats sur dix.

Chaves a déclaré en décembre que ces politiques étaient abusées par des personnes cherchant uniquement à venir travailler puis à repartir, et que les politiques seraient renforcées. Comme alternative, les autorités ont proposé un permis de travail de deux ans aux Nicaraguayens, aux Vénézuéliens et aux Cubains en échange de l’abandon de leurs demandes d’asile de longue durée.

L’accord visait à réduire la pression sur le système d’asile débordé du Costa Rica et à éloigner les demandeurs d’asile qui pourraient abandonner la lenteur du processus au Costa Rica et se diriger plutôt vers la frontière américano-mexicaine.

Les États-Unis sont aux prises avec un nombre croissant de migrants à la frontière américano-mexicaine et ont réprimé les passages illégaux tout en offrant des voies élargies après la fin des restrictions à la frontière liées à la pandémie.

Chaves a déclaré au début de la réunion de mardi qu’il était d’accord avec la vision de Biden « dans laquelle la prospérité devrait être largement partagée », mais que « nous avons des défis à relever pour ce partage de la prospérité, y compris la sécurité ».

« Le Costa Rica a été et restera l’un des alliés les plus puissants au monde en ce qui concerne vos intérêts économiques et sécuritaires qui sont les nôtres », a déclaré Chaves.

Mardi marque la première visite d’un président costaricain à la Maison Blanche depuis 2006, lorsque le président George W. Bush avait accueilli Óscar Arias Sánchez.

Chaves, qui a été élu l’année dernière, a exprimé son intérêt pour l’adhésion du Costa Rica à l’accord commercial entre les États-Unis, le Mexique et le Canada.

L’administration Biden a également défendu le Costa Rica comme une démocratie stable à une époque où les menaces qui pèsent sur elle se multiplient dans certaines parties de l’Amérique latine. En mai, les États-Unis ont co-organisé le deuxième Sommet pour la démocratie avec le Costa Rica, ainsi que la Corée du Sud, les Pays-Bas et la Zambie.

« Une chose que vous verrez, c’est un partenariat encore plus étroit entre les deux pays », a déclaré mardi la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, avant le début de la réunion.

Abritant environ 5 millions d’habitants, le Costa Rica est une destination populaire pour les touristes américains, mais il est confronté à une augmentation de la criminalité et des meurtres, largement imputés à la violence liée au trafic de drogue. Le pays, autrefois un point de passage pour les médicaments acheminés de l’Amérique du Sud vers les États-Unis, devient de plus en plus une plaque tournante importante – et son marché intérieur est également en pleine croissance. Chaves a promis une augmentation de la présence policière.

Will Weissert et Colleen Long, Associated Press