La Maison Blanche a déclaré que les présidents Biden et El-Sisi se sont « engagés » à accélérer l’aide à la population de Gaza.

Le président américain Joe Biden a appelé à « accélérer » l’aide humanitaire à Gaza lors d’appels téléphoniques avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, a indiqué la Maison Blanche.

Biden s’est entretenu séparément avec les deux dirigeants dimanche et ils ont discuté de différents aspects du conflit en Palestine alors qu’Israël continue de pilonner Gaza, selon la Maison Blanche.

À Netanyahu, Biden a déclaré qu’Israël avait « tous les droits et responsabilités de défendre ses citoyens contre le terrorisme », mais il a ajouté que cela devait se produire « d’une manière conforme au droit humanitaire international qui donne la priorité à la protection des civils ».

Biden a également « souligné la nécessité d’augmenter immédiatement et de manière significative le flux d’aide humanitaire pour répondre aux besoins des civils à Gaza », a déclaré la Maison Blanche.

Plus de 8 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tués par les frappes aériennes israéliennes depuis qu’elles ont commencé à frapper l’enclave assiégée après qu’une attaque surprise du Hamas le 7 octobre ait tué environ 1 400 Israéliens.

Gaza a connu plus tôt cette semaine une panne de communication quasi totale, mais certaines connexions Internet et mobiles ont depuis été rétablies. L’enclave manque également dangereusement de carburant, de nourriture, d’eau et de médicaments.

Israël a également lancé des opérations terrestres à Gaza, qui se sont progressivement intensifiées ces derniers jours. Les combats se poursuivent sur le terrain avec des groupes armés palestiniens, dont le Hamas.

Dimanche, l’armée israélienne a également déclaré que son appel lancé il y a deux semaines aux Palestiniens pour qu’ils évacuent le nord de Gaza – que les Nations Unies et les groupes de défense des droits ont fortement critiqué – était désormais « urgent ».

Selon la Maison Blanche, Biden et Netanyahu ont également discuté dimanche des efforts visant à obtenir la libération des prisonniers capturés par le Hamas et d’autres groupes.

Israël a déclaré dimanche avoir confirmé que 239 captifs étaient détenus à Gaza.

Lors de l’appel avec le président égyptien, Biden et El-Sissi « se sont engagés à accélérer et à augmenter de manière significative l’aide apportée à Gaza à partir d’aujourd’hui, puis de manière continue », a déclaré la Maison Blanche.

L’aide humanitaire est arrivée à Gaza par le passage de Rafah géré par l’Egypte, le seul passage non contrôlé par Israël. Cependant, l’ONU et d’autres ont déclaré que le montant actuel de l’aide est terriblement insuffisant pour répondre aux besoins des 2,3 millions de Palestiniens dans l’enclave.

Alors que l’Égypte reste préoccupée par le sort des Palestiniens qui pourraient souhaiter fuir Gaza, la Maison Blanche a déclaré que « veiller à ce que les Palestiniens de Gaza ne soient pas déplacés vers l’Égypte ou vers tout autre pays » était également à l’ordre du jour.

Sissi, dont l’Égypte abrite déjà des millions de réfugiés, dont des Palestiniens, a déclaré à plusieurs reprises que les Palestiniens ne devraient pas s’éloigner de leurs terres ancestrales afin de pouvoir réaliser leur rêve de longue date : devenir une nation.