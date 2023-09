Biden dirige les dirigeants américains du secteur technologique dans des pourparlers avec des chefs d’entreprise au Vietnam | Science et technologie

Des dirigeants d’entreprises technologiques de premier plan, dont Google et Intel, ont rencontré des chefs d’entreprise au Vietnam dans le cadre de la visite historique du président américain Joe Biden dans ce pays d’Asie du Sud-Est.

Les dirigeants de la technologie ont rejoint Biden et le secrétaire d’État américain Antony Blinken lundi pour un « sommet sur l’innovation et l’investissement » auquel ont participé des entreprises vietnamiennes, dont le constructeur de voitures électriques VinFast, la société Internet VNG et le fournisseur de portefeuille numérique Momo.

Washington et Hanoï cherchent à approfondir leur coopération dans un contexte d’inquiétudes communes concernant la puissance et l’influence croissantes de la Chine.

Les États-Unis considèrent le Vietnam comme un élément clé de leurs plans visant à réduire leur dépendance à l’égard de la Chine pour les ressources stratégiques, telles que les semi-conducteurs et les minéraux de terres rares.

Le Vietnam a des conflits territoriaux avec Pékin en mer de Chine méridionale.

Biden a souligné lundi la nécessité de renforcer l’industrie vietnamienne des semi-conducteurs et l’engagement de son administration en faveur d’un Pacifique ouvert.

« Mon message aujourd’hui est assez simple. Continuons comme ça », a déclaré Biden aux PDG. « Nous devons développer et piloter notre collaboration. Nous devons forger de nouveaux partenariats.

Biden et le chef du Parti communiste au pouvoir au Vietnam, Nguyen Phu Trong, ont convenu dimanche d’un « partenariat stratégique global », qui comprend l’engagement des États-Unis à aider le Vietnam à accroître sa production de semi-conducteurs.

Biden a nié que sa visite au Vietnam visait à « contenir » la Chine, considérant ce voyage comme faisant partie d’un effort visant à renforcer la stabilité mondiale.

La Maison Blanche a annoncé plus tôt des accords conclus par des entreprises américaines pour étendre leurs opérations dans le pays, notamment des projets de Microsoft visant à créer une « solution basée sur l’IA générative adaptée au Vietnam » et un partenariat entre le fabricant de puces Nvidia et le FPT vietnamien, Viettel et Vingroup.

Vietnam Airlines prévoit également d’acheter 50 Boeing 737 MAX, tandis que le conglomérat américain Honeywell coopérera avec un partenaire vietnamien sur un projet pilote visant à développer le premier système de stockage d’énergie par batterie du Vietnam, a indiqué la Maison Blanche.