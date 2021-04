JOE Biden devrait révéler cette semaine les nouveaux détails du plan de dépenses Covid qui pourraient inclure un quatrième contrôle de relance.

Les éléments du nouveau projet de loi devraient être découverts alors que l’IRS continue d’envoyer une troisième série de chèques de relance de 1 400 $.

Biden est sur le point de révéler les détails du nouveau plan de dépenses Covid cette semaine Crédit: AFP

Cependant, les Américains demandent une quatrième ronde de chèques ou même des paiements récurrents du président.

Selon une étude du Urban-Brookings Tax Policy Center, les politiciens et les économistes pensent que des paiements récurrents assureraient la reprise économique et qu’un seul paiement direct supplémentaire pourrait sortir 6,6 millions d’Américains de la pauvreté.

Un groupe de plus de 125 économistes a écrit une lettre ouverte appelant à des paiements directs en espèces continus, les citant comme «l’un des moyens les plus rapides et les plus efficaces de remettre les familles et l’économie sur les rails».

Il se lisait comme suit: « Les paiements directs récurrents aideront les familles à répondre aux besoins de base, à stimuler les économies nationales et locales et à accélérer la reprise, et devraient être associés à d’autres programmes précieux tels que les allocations de chômage, l’aide aux gouvernements étatiques et locaux, des prestations SNAP plus fortes, un enfant robuste financement des soins et plus encore.

Il y a des appels pour faire des contrôles de relance un élément permanent Crédits: Getty

«La crise de Covid a causé certains des dommages les plus importants et les plus inégaux à l’économie américaine de l’histoire moderne, laissant les familles et les entreprises du mal à se débrouiller.

«À moins que les décideurs politiques n’agissent rapidement pour répondre à la crise à l’échelle nécessaire, nous risquons que les dommages à l’économie durent bien plus longtemps que nécessaire, en particulier pour ceux qui sont au bas de l’échelle qui ont été les plus durement touchés.

Le groupe a appelé à ce que le prochain stimulus soit «grand, immédiat et direct».

Pendant ce temps, les démocrates soutiennent également les appels pour que plus d’argent soit remis à ceux qui en ont le plus besoin.

Un quatrième chèque pourrait être révélé cette semaine Crédits: Getty

Une vingtaine de sénateurs démocrates, dont le président du Comité des finances, Ron Wyden et Elizabeth Warren, ont envoyé à Joe Biden une lettre lui demandant d’inclure des paiements de secours récurrents dans son paquet d’infrastructure Build Back Better.

Les sénateurs ont écrit: « Les familles ne devraient pas avoir à s’inquiéter de savoir si elles auront suffisamment d’argent pour payer les biens essentiels dans les mois à venir alors que le pays continue de lutter contre une pandémie mondiale. »

Cela intervient alors que les familles en difficulté pourraient être aidées avec deux nouveaux «chèques de relance» cette année – si les factures élaborées par Biden sont approuvées.

Le premier paquet, nommé le plan pour l’emploi des Américains, verrait plus de 2 billions de dollars injectés dans l’économie américaine avec des emplois créés – s’il était approuvé.

Pendant ce temps, un deuxième projet – appelé le plan américain pour les familles – pourrait potentiellement mettre 1 billion de dollars de côté pour les familles et les individus, rapporte le Washington Post.

Il existe plusieurs façons dont ce plan pourrait profiter aux Américains durement touchés.

Il se peut que l’expansion temporaire du crédit d’impôt pour enfants se poursuive jusqu’en 2025, deux ans de frais de scolarité gratuits au collège communautaire pour les adultes et les diplômés du secondaire, une maternelle gratuite pour les enfants de trois et quatre ans et jusqu’à 12 semaines de congés médicaux et familiaux payés.

Cela pourrait également permettre des services de garde d’enfants plus abordables grâce à des crédits d’impôt ou à des subventions pour les coûts.