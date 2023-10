Biden devrait rechercher 60 milliards de dollars pour l’Ukraine et une aide pour Israël dans le cadre d’une demande de financement de 100 milliards de dollars

WASHINGTON – Les principaux législateurs du Congrès commencent à recevoir des détails sur un nouveau programme de financement que l’administration Biden devrait soumettre au Congrès cette semaine.

Bien qu’il ne soit pas encore finalisé, le plan de financement supplémentaire devrait viser 60 milliards de dollars pour l’Ukraine, ont déclaré à NBC News un législateur et deux sources bien informées. Le reste de la demande comprendra environ 40 milliards de dollars pour fournir une aide à Israël, à Taiwan et à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

La demande totale de financement supplémentaire, qui devrait concerner l’exercice financier qui se terminera en septembre prochain, s’élèvera à environ 100 milliards de dollars, selon quatre sources directement impliquées dans le processus.

NBC News a rapporté mardi que l’administration prévoyait de soumettre la demande de financement supplémentaire d’environ 100 milliards de dollars au Congrès dans les prochains jours. Cependant, les principaux législateurs pourraient être informés des contours de la demande dès mercredi, ont déclaré à NBC News un législateur et un assistant du Congrès connaissant le sujet.

Les républicains du Congrès, en particulier ceux qui hésitent à envoyer davantage d’aide à l’Ukraine, affirment que les États-Unis doivent reconstituer les munitions qui ont été envoyées en Europe, et que le financement supplémentaire pour l’Ukraine pourrait aider à apaiser certaines de ces inquiétudes puisqu’une partie des fonds pourrait être utilisée pour reconstitution, ont indiqué trois des sources. Même si l’argent destiné aux munitions devrait être joint à la demande de financement de l’Ukraine, ces sources ont indiqué que les armes pourraient être utilisées à diverses fins, le Moyen-Orient étant un sujet de discussion.

Les Républicains sont de plus en plus divisés sur la question de savoir s’il faut ou non poursuivre l’aide américaine à l’Ukraine dans le contexte de la guerre en cours avec la Russie. Les États-Unis ont jusqu’à présent, plus de 75 milliards de dollars ont été fournis en aide militaire, humanitaire et financière à Kiev, et l’administration Biden a demandé au Congrès des milliards supplémentaires.

L’administration Biden devrait soumettre officiellement la demande supplémentaire de 100 milliards de dollars vendredi, selon les sources.

Le timing reste fluide, mais l’une des raisons possibles pour lesquelles certains détails pourraient être communiqués mercredi est que l’administration voudrait attraper les sénateurs alors qu’ils sont encore en ville, a déclaré un législateur et assistant. Une délégation sénatoriale bipartite au Moyen-Orient, dirigée par le sénateur Lindsey Graham, RS.C., devrait partir à la fin de la semaine et le Sénat ne devrait pas siéger vendredi.

Le président Joe Biden a déclaré mercredi qu’il s’apprêtait à demander au Congrès un « programme de soutien sans précédent à la défense d’Israël » lors de son voyage à Tel-Aviv. Ses remarques interviennent un jour après l’explosion meurtrière d’un hôpital à Gaza, qui a alimenté les protestations à travers le Moyen-Orient. Alors que la colère se propageait dans la région, la réunion prévue par Biden avec les dirigeants arabes en Jordanie a été annulée.

Le ministère palestinien de la Santé, dirigé par le Hamas, a déclaré que 471 personnes avaient été tuées dans ce qu’il a qualifié de bombardement israélien « ciblé » contre l’hôpital baptiste al-Ahli, dans le centre de Gaza.

Les responsables israéliens ont imputé l’explosion à une fusée du groupe du Jihad islamique palestinien qui a raté son tir, et les responsables américains de la sécurité nationale ont déclaré qu’ils soutenaient ces conclusions. Les membres des commissions du renseignement de la Chambre et du Sénat ont été informés de l’incident mercredi, les dirigeants des deux commissions faisant écho aux conclusions de la communauté du renseignement américain.

Biden a également annoncé mercredi un nouveau financement américain de 100 millions de dollars pour l’aide humanitaire à la bande de Gaza et à la Cisjordanie.

Plus de 3 400 personnes ont été tuées et plus de 12 500 ont été blessées à Gaza depuis l’attaque terroriste du Hamas en Israël le 7 octobre. En Israël, 1 400 personnes ont été tuées et 3 500 blessées à cause de la guerre en cours.