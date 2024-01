Biden devrait-il fédéraliser la Garde nationale du Texas si Abbott continue de défier les frontières ?

WASHINGTON — Le président Joe Biden fait face à des appels croissants de la part des démocrates du Texas et d’autres pour prendre le contrôle fédéral de la Garde nationale du Texas si le gouverneur Greg Abbott ne recule pas dans son affrontement avec l’administration sur l’application de l’immigration à la frontière américano-mexicaine.

Abbott s’est fortement appuyé sur la Garde nationale de l’État pour mettre en œuvre son projet de près de 3 ans Opération Étoile Solitaireune initiative de sécurité frontalière de plusieurs milliards de dollars qui a déclenché une série croissante de confrontations juridictionnelles avec le gouvernement fédéral.

Shelby Park à Eagle Pass représente le dernier point chaud. Le Département américain de la Sécurité intérieure affirme que l’État, après avoir repris le parc, a refusé aux agents de la patrouille frontalière l’accès aux zones clés le long du Rio Grande.

Cette semaine, une majorité de 5 voix contre 4 à la Cour suprême a rejeté l’injonction d’un tribunal inférieur interdisant aux agents fédéraux de couper ou d’enlever les barbelés que les troupes et les soldats de l’État ont placés le long de la frontière.

Des soldats de la Garde nationale du Texas ont été observés en train de déployer davantage de barbelés après la décision, ce qui a incité le représentant américain Joaquin Castro, D-San Antonio, à appeler Biden à envisager d’affirmer son contrôle sur eux.

“Le gouverneur Greg Abbott utilise la Garde nationale du Texas pour faire obstruction et créer le chaos à la frontière”, a déclaré Castro dans un communiqué. « Si Abbott défie [Monday’s] Selon la décision de la Cour suprême, le président Biden doit établir immédiatement un contrôle fédéral exclusif sur la Garde nationale du Texas.

Castro a déclaré qu’Abbott essayait de se battre avec Biden pour marquer des points politiques tout en abusant des ressources de la Garde nationale.

“Depuis le début de l’opération Lone Star, au moins dix soldats de la Garde nationale du Texas sont morts, dont quatre se sont suicidés sur une période de huit semaines”, a déclaré Castro. « Les troupes de la Garde nationale du Texas se sont portées volontaires pour servir leur pays – et non pour être des pions dans les tentatives du gouverneur Abbott visant à semer le chaos à la frontière. »

D’autres démocrates du Texas ont également soutenu l’idée de fédéraliser la Garde, notamment le représentant américain Vicente Gonzalez, D-McAllen, qui a exhorté l’administration Biden à faire davantage en matière de sécurité des frontières.

“La Garde nationale a été utilisée comme des pions par le gouverneur Abbott”, a déclaré Gonzalez. Les nouvelles du matin de Dallas plus tôt ce mois-ci. “Et je pense que le gouvernement fédéral devrait intervenir, fédéraliser la Garde nationale, la faire entrer à la frontière, lui demander d’aider le CBP, les patrouilles frontalières et d’autres à faire appliquer nos lois sur l’immigration.”

Gonzalez a déclaré que les actions d’Abbott liées à la frontière ont coûté des milliards de dollars aux contribuables du Texas sans améliorer la situation à la frontière.

Le sénateur Ted Cruz, républicain du Texas, a déclaré qu’il s’attend à une escalade continue des batailles juridiques entre l’État et l’administration Biden.

« Il est frappant que les démocrates du Texas soient prêts à se ranger du côté des cartels de la drogue mexicains qui envahissent l’État du Texas au détriment de leur propre gouverneur et de la population du Texas », a déclaré Cruz.

Abbott et d’autres républicains ont rejeté les suggestions selon lesquelles Biden fédéraliserait la Garde nationale pour mettre fin à l’impasse.

“Tout d’abord, je serai choqué”, a déclaré Abbott dans une interview vendredi avec la personnalité médiatique conservatrice Tucker Carlson. “Ce serait une décision stupide de sa part, un désastre total.”

Abbott a ajouté qu’une telle décision n’arrêterait pas les activités frontalières de l’État.

Les agents chargés de l’application des lois du Texas ne seraient pas soumis à la fédéralisation, et Abbott a noté que bon nombre de ceux qui mettent en œuvre l’opération Lone Star sont des agents chargés de l’application des lois de l’État.

“Nous continuerons à faire exactement ce que nous faisons pour étendre notre refus d’entrée illégale dans l’État du Texas”, a déclaré Abbott.

Il a également déclaré avoir récemment signé un projet de loi autorisant la police de l’État et la police locale à arrêter les migrants soupçonnés de se trouver illégalement dans l’État – une mesure qui a été contestée devant les tribunaux par l’administration Biden.

L’ancien président Donald Trump a appelé cette semaine les autres États à envoyer leurs propres troupes de la Garde nationale. au Texas pour « empêcher l’entrée des clandestins et les renvoyer de l’autre côté de la frontière ».

Carlson a demandé à Abbott s’il était préoccupé par la perspective d’un conflit entre les autorités étatiques et fédérales.

“Tout ce que nous pouvons faire, c’est être aussi préparés que possible, déployer autant de personnes que possible, faire autant que possible pour ériger davantage de barrières aux frontières et refuser l’entrée illégale”, a déclaré Abbott.

L’administration Biden a critiqué à plusieurs reprises Abbott et les opérations frontalières des États pour avoir entravé la capacité des agents de la patrouille frontalière à faire leur travail, mais les responsables n’ont pas adopté l’idée d’une fédéralisation de la Garde nationale.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a été interrogée vendredi sur les raisons pour lesquelles Biden n’a pas fédéralisé la Garde au Texas.

« Je ne vais tout simplement pas me lancer dans des spéculations sur les actions que le président va entreprendre à ce moment-là », a-t-elle déclaré.

Presque tous les gouverneurs républicains ont récemment signé une déclaration soutenant Abbott.

“Nous sommes solidaires de notre collègue gouverneur, Greg Abbott, et de l’État du Texas dans l’utilisation de tous les outils et stratégies, y compris les clôtures en barbelés, pour sécuriser la frontière”, ont-ils déclaré. « Nous le faisons en partie parce que l’administration Biden refuse d’appliquer les lois sur l’immigration déjà en vigueur et autorise illégalement la libération conditionnelle massive à travers l’Amérique des migrants entrés illégalement dans notre pays. »

Jean-Pierre a déclaré que ces gouverneurs devraient plutôt s’efforcer d’exhorter leurs représentants au Congrès à travailler sur un accord frontalier bipartisan en cours de négociation au Sénat.

Il ne fait aucun doute que Biden a le pouvoir légal d’invoquer la loi sur l’insurrection pour fédéraliser la Garde nationale du Texas, a déclaré Joseph Nunn, avocat du programme de liberté et de sécurité nationale du Brennan Center for Justice.

Nunn, qui se concentre sur les activités intérieures de l’armée américaine, a décrit l’Insurrection Act comme une « bombe nucléaire » cachée dans la loi fédérale parce qu’elle manque de garde-fous significatifs contre les abus. Une insurrection est essentiellement tout ce que le président décide, a-t-il déclaré.

Après avoir fédéralisé les troupes de la Garde texane, Biden pourrait leur ordonner de se retirer ou même de faire demi-tour et d’aider les agents de la patrouille frontalière à retirer les barbelés ou à prendre d’autres mesures.

“Il est très peu probable qu’un tribunal remette en question cette décision, et s’il le faisait, il est très peu probable qu’il déclare qu’elle était illégale”, a déclaré Nunn. « La question est plutôt de regarder l’histoire et de réfléchir aux objectifs de cette loi : serait-elle réellement appropriée ? »

Il y a des raisons pour Biden, ou pour n’importe quel président, de procéder avec prudence en ce qui concerne la loi sur l’insurrection, a-t-il déclaré.

« Cette loi n’a pas été utilisée depuis très longtemps et c’est parce que les coûts politiques de son application sont assez élevés », a-t-il déclaré. « La plupart des présidents ne veulent pas être ceux qui envoient des troupes américaines dans les communautés américaines pour faire respecter la loi. C’est politiquement impopulaire.

Depuis 1965, la loi a été principalement utilisée en réponse à des troubles civils, le plus récemment en 1992. Des émeutes à grande échelle ont éclaté à Los Angeles après que plusieurs policiers blancs ont été acquittés après avoir battu Rodney King. À la demande du gouverneur de Californie, le président George HW Bush a invoqué cette loi et déployé des troupes fédérales.

Trouver des cas dans lesquels la loi a été invoquée malgré les objections d’un gouverneur nécessite de remonter encore plus loin.

La situation actuelle à la frontière a été comparée aux confrontations en matière de déségrégation dans le Sud, notamment au conflit de 1957 au sujet des « Little Rock Nine ». Le gouverneur de l’Arkansas utilisait la Garde nationale de l’État pour empêcher un groupe d’étudiants afro-américains d’aller au lycée.

Le président Dwight Eisenhower a invoqué l’Insurrection Act pour fédéraliser la Garde nationale de l’Arkansas et la soustraire au contrôle du gouverneur.

Cependant, avec les Little Rock Nine, il n’y avait aucune ambiguïté sur ce qui se passait, a déclaré Nunn. Le gouverneur de l’Arkansas défiait une ordonnance directe d’un juge fédéral.

Ce n’est pas le cas d’Abbott, a-t-il déclaré. La récente décision de la Cour suprême autorise les agents de la patrouille frontalière à couper ou à retirer les barbelés de l’État, mais elle ne dit rien sur le fait que l’État revienne en arrière et en installe davantage.

Invoquer la loi sur l’insurrection serait prématuré à ce stade, a-t-il déclaré. Il est censé être utilisé dans des situations d’urgence où les autorités civiles sont débordées ou dans le cas où les autorités étatiques ou locales défient la loi fédérale.

“Il s’agit d’une option de dernier recours, et je ne pense pas que nous ayons encore atteint la zone du ‘dernier recours'”, a déclaré Nunn.

Cela pourrait cependant changer.

“Abbott n’a évidemment cessé d’escalader ces trois dernières années, et une chose qui m’inquiète est qu’il manque, je pense, de marge de manœuvre pour escalader sans franchir quelques lignes très sérieuses”, a déclaré Nunn. “Et je ne vois aucune sortie évidente pour désamorcer la situation.”