WASHINGTON – L’administration Trump a considérablement investi dans ses relations avec l’Inde au cours des quatre dernières années, considérant le pays comme un partenaire crucial pour contrebalancer la montée en puissance de la Chine. La coopération militaire et une amitié personnelle entre le président Trump et le Premier ministre indien Narendra Modi – tous deux nationalistes dominateurs – ont rapproché New Delhi et Washington. Alors que le président élu Joseph R. Biden Jr. s’apprête à entrer à la Maison Blanche, les diplomates américains, les responsables indiens et les experts en sécurité redéfinissent leurs attentes concernant les relations entre les deux plus grandes démocraties du monde. D’une part, ont déclaré les experts, l’administration de M. Biden accordera probablement plus d’attention aux développements intérieurs litigieux de l’Inde, où le parti de droite de M. Modi a progressivement consolidé le pouvoir et est devenu ouvertement hostile envers les minorités musulmanes. M. Trump a largement fermé les yeux.

D’autres pensent que les États-Unis ne peuvent pas se permettre de modifier radicalement leur politique à l’égard de New Delhi, car les États-Unis ont besoin de l’aide de l’Inde pour contrer la Chine et valorisent de plus en plus l’Inde en tant que partenaire militaire et commercial. « La véritable ouverture entre les États-Unis et l’Inde a commencé sous le président Clinton, elle s’est accélérée sous le président Bush, elle s’est poursuivie sous le président Obama, et elle s’accélère à nouveau sous notre président, le président Trump », a déclaré Stephen Biegun, le secrétaire d’État adjoint, en octobre. «L’une des constantes dans les relations américano-indiennes est que chaque administration présidentielle ici aux États-Unis a laissé la relation dans un état encore meilleur que celui dont elle a hérité. La plupart des experts conviennent que la Chine sera la force motrice de la manière dont la relation de l’Inde avec Washington évoluera dans une administration Biden. «Nous avons besoin de l’Inde pour diverses raisons», a déclaré Ashley J. Tellis, chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace à Washington. «Le plus important est d’équilibrer la puissance chinoise en Asie.» Cette année, le pire affrontement frontalier entre l’Inde et la Chine depuis des décennies a fait 20 morts parmi les soldats indiens. Alors que les relations entre New Delhi et Pékin se détérioraient, les diplomates américains ont vu l’Inde renforcer son engagement en faveur d’un partenariat multilatéral entre les États-Unis, l’Inde, le Japon et l’Australie – connu sous le nom de Quadrilateral Security Dialogue, ou «Quad».

La Chine a fustigé ce forum comme une version asiatique de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, qui vise directement à contrebalancer ses intérêts. L’Inde, méfiant des alliances formelles et des relations commerciales perturbantes avec Pékin, a d’abord hésité à s’engager pleinement. M. Biden, qui a jadis parlé avec optimisme de l’émergence de la Chine «en tant que grande puissance», est devenu de plus en plus dur avec Pékin, et certains analystes ont déclaré que son administration utiliserait très probablement le Quad comme moyen de garantir que l’équilibre des pouvoirs -La région du Pacifique ne penche pas trop vers la Chine. «Ils garderont le Quad», a déclaré Richard Fontaine, directeur général du Center for a New American Security, ajoutant que le lieu est passé du stade largement considéré comme «une réunion à la recherche d’un ordre du jour à quelque chose de réel qui fait les choses».

Mais certains responsables indiens craignent que la prochaine administration ne soit pas aussi dure envers la Chine que l’actuelle et que M. Biden adopte une position plus nuancée et moins favorable à l’égard de l’Inde, ont déclaré des analystes. « S’il est considéré comme poursuivant une approche plus douce avec la Chine, cela incitera New Delhi à avoir des doutes sur une alliance douce », a déclaré Brahma Chellaney, professeur d’études stratégiques au Center for Policy Research, un groupe de réflexion à New Delhi. L’administration de M. Biden héritera d’une relation militaire croissante avec l’Inde. Au cours des derniers mois, les États-Unis et l’Inde ont partagé davantage de renseignements et mené des exercices d’entraînement militaire plus coordonnés. La coopération militaire est la plus étroite entre les marines des deux pays; juste cette semaine Kenneth J.Braithwaite, le secrétaire de la Marine, s’est rendu en Inde.