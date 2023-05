Biden devrait cibler les cartels avec des troupes

Joe Biden envoie des troupes américaines au mauvais endroit.

Ils devaient se rendre à New York, une ville sanctuaire, où le malheureux maire Eric Adams supplie le président Biden, un collègue démocrate, de l’aider à faire face à l’afflux d’immigrants illégaux qui inondent sa ville.

La réponse de Biden a été : « Ne m’appelez pas, je vous appellerai. »

Alors qu’Adams a reproché au « gouvernement national » de « tourner le dos à New York », il a tenu le président Joe Biden irréprochable.

Adams a déclaré que la grande ville de New York « est en train d’être détruite par la crise des migrants ».

Il a déclaré que 59 000 migrants étaient arrivés à New York depuis le printemps dernier, soit à peu près le même nombre que ceux qui ont traversé le Texas en une semaine lente.

Peut-être faudrait-il rappeler au maire que c’est Joe Biden qui a ouvert le robinet des immigrants illégaux, et lui seul peut l’éteindre, ce qu’il refuse de faire.

Et les choses ne feront qu’empirer lorsque le titre 42 expirera le 11 mai. Le titre 42 permet aux États-Unis de refuser les demandeurs d’asile illégaux pour des raisons de santé.

La réponse de Biden à Adams rappelle le titre classique du New York Daily News de 1975 en réaction au refus du président Gerald Ford d’approuver un plan de sauvetage financier pour la ville.

Il disait : FORD TO CITY : DROP DEAD.

Alors, que fait Adams ? Il joue la carte de la race, accusant imprudemment le gouverneur du Texas, Gregg Abbott, un républicain, d’envoyer des immigrants illégaux dans cinq villes dirigées par des maires noirs, New York, Chicago, Los Angeles, Denver et Washington, DC.

Non pas que les 1 500 soldats feraient grand-chose pour atténuer le problème d’Adams. Les troupes à New York feraient la même chose qu’elles feraient à la frontière, c’est-à-dire aider la patrouille frontalière débordée.

Plutôt que d’utiliser les troupes pour endiguer le flux de migrants qui envahissent le pays, ou faire face aux cartels mexicains qui les envoient, ou faire face à l’énorme augmentation du trafic sexuel d’enfants, ou endiguer le flux de fentanyl basé en Chine, les soldats vont traiter du papier et changer des couches.

Joe Biden a délibérément répandu plus de misère à travers le pays que le président Herbert Hoover pendant la Grande Dépression.

Si Joe Biden était un leader de fond, il ferait quelque chose qui aurait dû être fait il y a longtemps.

Et cela consiste à fermer la frontière et à faire passer ces troupes de l’armée américaine en service actif dans le Mexique dirigé par des narcotrafiquants et à anéantir les cartels mexicains qui, par le biais de la drogue et de la contrebande, contribuent au déclin du pays.

Si le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador ne peut pas – ou ne veut pas – s’occuper des cartels, alors il est temps que les États-Unis le fassent pour lui, qu’il le veuille ou non.

Le président Donald Trump n’a demandé la permission à personne lorsqu’il a ordonné la frappe de drones de 2020 qui a coûté la vie au général iranien Qassem Soleimani à l’extérieur de l’aéroport de Bagdad en 2020.

Soleimani était l’homme derrière les engins explosifs improvisés (EEI) qui ont coûté la vie à 600 soldats américains et en ont mutilé 1 600 autres qui ont perdu des jambes, des bras ou les deux.

Les États-Unis n’avaient pas besoin de l’autorisation du Pakistan en 2011 pour entrer, dénicher et tuer Oussama ben Laden, le cerveau derrière l’attaque du World Trade Center en 2001, dans sa cachette d’Abbottabad. Vingt-trois US Navy Seals dans deux hélicoptères ont fait le travail en 40 minutes.

Quelque 3 000 Américains ont été tués, dont 343 pompiers de New York, lorsque les terroristes musulmans d’Oussama ben Laden ont fait voler leurs avions détournés vers le World Trade Center. Des milliers d’autres souffrent encore aujourd’hui des séquelles.

Aujourd’hui, quelque 70 000 Américains âgés de 18 à 45 ans meurent chaque année du précurseur chinois du fentanyl qui traverse la frontière mexicaine.

C’est plus d’Américains qu’Oussama ben Laden et le général Qassem Soleimani ne pourraient jamais rêver de tuer.

Les États-Unis leur ont fait payer pour avoir tué des Américains. Il est temps que les États-Unis fassent aussi payer les cartels mexicains.

Il faudrait une demi-journée à l’armée américaine pour les anéantir.

Peter Lucas est un journaliste et chroniqueur politique chevronné du Massachusetts.