Lundi, le président Biden aurait annoncé un décret abordant une grande variété de questions liées à l’IA.

Les détails de la commande doivent encore être finalisés et rendus publics, mais selon Le Washington Post, la Maison Blanche a envoyé des invitations à un événement la semaine prochaine sur l’approche de l’administration en matière d’IA. La commande devrait s’appuyer sur “engagements volontaires” des principales sociétés d’IA pour garantir que la technologie est construite de manière sûre, responsable et transparente.

3 dispositions à attendre du décret sur l’IA

Comme mentionné, la rumeur dit que l’administration Biden déploierait un vaste plan garantissant que les entreprises d’IA soient réglementées.

Biden a prononcé un discours sur l’IA en juillet aux côtés du co-fondateur d’OpenAI et PDG d’Amazon Web Services (AWS).

Crédit : Bloomberg/Getty Images

Voici trois mandats que nous attendons de la Maison Blanche la semaine prochaine :

Les modèles d’IA avancés devront « subir des évaluations » avant que les fonctionnaires fédéraux puissent les utiliser, selon Le Washington Post. Les entreprises d’IA doivent utiliser le cloud computing pour suivre les utilisateurs en utilisant une grande puissance de calcul qui pourrait transformer la technologie en arme, selon Politique. En d’autres termes, le pouvoir d’achat du gouvernement américain en matière de sécurité nationale et de protection des consommateurs en matière de cybersécurité pourrait façonner le développement des technologies d’IA. Les lignes directrices et les évaluations de sécurité externes devraient être gérées par l’Institut national des normes et de la technologie. Le décret, selon Le Washington Postdevrait « atténuer les barrières à l’immigration pour les travailleurs hautement qualifiés » afin de faciliter les objectifs de la Maison Blanche d’accélérer les efforts de développement technologique des États-Unis.

Depuis que ChatGPT d’OpenAI a déclenché une frénésie en novembre 2022, l’un des thèmes majeurs de la conversation sur l’IA générative est la dualité de la peur et du battage médiatique. Même les leaders de l’IA, comme Sam Altman, PDG d’OpenAI, ont exprimé leur inquiétude quant aux risques de l’IA générative. Des problèmes tels que la diffusion de deepfakes/désinformations, l’activation de cyberattaques, l’utilisation des données des personnes sans consentement et le licenciement de travailleurs en raison de l’automatisation.

Mais l’IA générative est également prometteuse pour améliorer la santé et le bien-être, rationaliser le travail dans divers secteurs et acquérir un avantage concurrentiel mondial. Pour cette raison, le décret doit tracer une ligne ténue entre l’atténuation des dommages potentiels de l’IA et la promotion d’un marché concurrentiel.

L’ordre a été mentionné pour la première fois par l’administration Biden-Harris en juillet dans le cadre d’une annonce garantissant des engagements volontaires de la part des plus grandes entreprises d’IA à “respecter les normes les plus élevées pour garantir que l’innovation ne se fasse pas au détriment des droits et de la sécurité des Américains”. Il a été de nouveau évoqué en septembre lorsque la Maison Blanche annoncé engagements de huit autres entreprises.

Au total, 15 entreprises se sont engagées à coopérer avec l’administration, notamment Google, Microsoft, Meta, Amazon, OpenAI, Palantir, Adobe et Nvidia.

Le Congrès a travaillé sur une législation bipartite pour réglementer l’IA, mais les progrès ont été lents par rapport à ceux de l’Union européenne. Loi sur l’IA, dont le projet a été approuvé par le Parlement européen en juin dernier. Le sénateur Chuck Schumer, démocrate de New York, dirige un « AI Insight Forum » à huis clos qui rassemble de hauts dirigeants, scientifiques et éthiciens de l’IA.

Tout en promettant que la réglementation de l’IA serait une priorité, les efforts ont été critiqués pour avoir inclus trop de voix de leaders technologiques. faire du lobbying pour leurs propres intérêts et étant détenu en privé.

En plus du forum de Schumer, les sénateurs Richard Blumenthal, D-CT et Josh Hawley, R-MO annoncé cadre bipartisan, ou projet de législation sur les lois sur l’IA, similaire à celui de l’UE Loi sur l’IA. Mais le décret de l’administration Biden pourrait exercer une pression suffisante sur le Congrès pour accélérer les choses.