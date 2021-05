Biden dévoilera un budget de 6 TRILLIONS de dollars, augmentant les dépenses pour atteindre des niveaux record après la Seconde Guerre mondiale

Le président Joe Biden dévoilera un budget fédéral totalisant 6 billions de dollars, selon des documents consultés par le New York Times. La folie augmentera davantage la dette nationale des États-Unis et accélérera l’inflation.

Biden proposera son budget vendredi. Un rapport du New York Times a révélé jeudi que le président démocrate demandera au Congrès 6 billions de dollars, et de porter ce montant à 8 billions de dollars d’ici 2031. Un niveau aussi soutenu de dépenses gouvernementales n’a pas été observé aux États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le plan de Biden porterait le déficit budgétaire des États-Unis à 1,8 billion de dollars en 2022, selon le rapport du Times. Le plus grand déficit antérieur était de 1,4 billion de dollars, à la suite du renflouement économique du président Obama après la crise financière de 2008. La dette nationale atteindrait 117% de la taille de l’économie d’ici 2031 et, à la fin du premier mandat de Biden en 2024, atteindrait son plus haut niveau de l’histoire, dépassant le record de la Seconde Guerre mondiale.





Biden espère compenser la hausse des dépenses par des augmentations d’impôts, en particulier sur les entreprises et les riches Américains. Cependant, augmenter les impôts est un exercice d’équilibre délicat, et une hausse du taux d’imposition des sociétés pourrait étrangler la croissance économique et coûter des emplois, ont averti des groupes industriels.

Le New York Times a largement soutenu les projets de Biden d’ouvrir le sac du gouvernement fédéral, louant « M. Les ambitions de Biden d’exercer le pouvoir du gouvernement pour aider plus d’Américains à atteindre le confort d’une vie de classe moyenne et à pousser l’industrie américaine à mieux concurrencer au niveau mondial.

Cependant, les républicains déficitaires sont susceptibles de s’y opposer farouchement. Le sénateur du Kentucky, Rand Paul, a déjà averti que la folie des dépenses de Biden aurait «Des répercussions profondes», étant donné que l’inflation est actuellement à son plus haut depuis 12 ans. Le gouvernement fédéral a déjà dépensé 6 billions de dollars pour aider l’économie à survivre à la pandémie de coronavirus, et les projets de loi sur les infrastructures et l’emploi de Biden – tous deux actuellement négociés au Congrès par les démocrates et les républicains – pourraient ajouter 4 billions de dollars supplémentaires aux dépenses du gouvernement. S’ils sont adoptés, ces deux projets de loi pourraient être intégrés au budget de Biden.

Malgré l’épreuve de force imminente au Congrès, ce budget sera probablement emporté par le Congrès. Une majorité simple suffit pour adopter le budget annuel, et les démocrates détiennent une faible majorité à la Chambre des représentants et une plus mince au Sénat, où même une seule défection démocrate sabrerait son adoption.

