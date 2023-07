Biden dévoile un plan de lutte contre le fentanyl associé à des surdoses de xylazine

« La proportion de décès liés à la xylazine ne cesse de croître et est une grande préoccupation. Chacun de ces chiffres est tragique », a déclaré la conseillère en politique intérieure de la Maison Blanche, Neera Tanden, lors d’un appel avec des journalistes. « Ils représentent des individus, des familles et des communautés déchirées. »

Le plan ordonne à plusieurs agences fédérales, y compris les Centers for Disease Control and Prevention ainsi que la Food and Drug Administration, d’élargir l’accès aux ressources de dépistage, de prévention et de récupération des surdoses. Il vise également à perturber la chaîne d’approvisionnement illégale de xylazine, entre autres efforts.

Il s’appuie également sur le président Joe Biden stratégie nationale de lutte contre la drogue – qui vise à lutter contre l’épidémie de dépendance et de surdose dans le pays – et son administration autres efforts pour sévir contre le fentanyl illégal.

Le fentanyl mélangé à de la xylazine pose plusieurs menaces pour la santé, notamment une grave hypoventilation, le développement de blessures graves et des symptômes de sevrage extrêmes.

Pour relever ces défis de santé, le plan de l’administration développera et déploiera un cadre de traitement pour les patients exposés à la xylazine. Cela implique d’identifier les pratiques les plus efficaces pour la gestion du sevrage et la stabilisation clinique, ou le retour d’un patient à une fonction constante et stable.

Le plan évaluera et déploiera également des stratégies d’inversion des surdoses que les prestataires de soins de santé, les premiers intervenants, le personnel de réduction des méfaits, les toxicomanes et les passants de la communauté pourront utiliser.

Ces stratégies mettront l’accent sur l’utilisation de la respiration assistée, de la RCR à mains seules et de la naloxone, le premier médicament approuvé aux États-Unis pour inverser les surdoses d’opioïdes.

La naloxone, commercialisée sous le nom de Narcan, est efficace contre le fentanyl mais peut avoir une réponse insuffisante contre la xylazine puisque le tranquillisant n’est pas un opioïde.

Même alors, Gupta a déclaré: « Je tiens à souligner que ces médicaments doivent toujours être utilisés malgré tout. »

Le plan vise également à accélérer les tests de xylazine dans d’autres médicaments.

Cela implique de développer et d’autoriser des bandelettes de test rapide pour les milieux cliniques et de déployer des tests « à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement, des quantités saisies en gros aux niveaux de vente au détail au sein des communautés », selon le plan.

Cela comprend également la normalisation des pratiques de test entre les médecins légistes, les coroners, les laboratoires de santé publique et les laboratoires d’analyse des drogues.

« Les tests sont actuellement en cours dans les communautés et les forces de l’ordre, mais pas assez », a déclaré Gupta lors de l’appel. « Nous avons besoin de plus de tests. » Gupta a déclaré que la xylazine peut être achetée auprès de vendeurs en ligne en Chine et à Porto Rico. « Dans une moindre mesure », certains trafiquants de drogue mélangent de la xylazine avec du fentanyl au Mexique, selon Gupta.

Un autre élément majeur du plan identifiera les sources spécifiques de xylazine et déterminera si le tranquillisant a été détourné d’approvisionnements légitimes ou synthétisé pour un usage illégal. Le plan renforcera également la capacité de l’administration Biden à réglementer la chaîne d’approvisionnement de la xylazine tout en maintenant la disponibilité du tranquillisant pour des utilisations légitimes chez les animaux en recherche.

L’administration explorera également les options réglementaires potentielles pour perturber la production, la distribution et la vente de xylazine illégale, selon le plan.

Cela pourrait potentiellement inclure la planification de la xylazine en vertu de la Loi sur les substances contrôlées, qui désignerait une note pour le tranquillisant en fonction de son risque d’abus.

L’administration examinera également les voies possibles pour poursuivre ceux qui fabriquent, importent, exportent, vendent ou distribuent de la xylazine pour soutenir le trafic de fentanyl.

Les deux derniers volets du plan consistent à intensifier les efforts de recherche sur le fentanyl contenant de la xylazine et à développer un système de données épidémiologiques pour suivre la propagation et les effets de la combinaison de médicaments.

La « bonne nouvelle » est que de nombreuses actions décrites dans le plan sont « déjà en cours », a déclaré Gupta.

Par exemple, la Drug Enforcement Administration en mars averti l’opinion publique américaine d’une forte augmentation du trafic de fentanyl mélangé à de la xylazine. Un mois plus tôt, la FDA limité l’entrée illégale de xylazine aux États-Unis