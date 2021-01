WILMINGTON, Del. (AP) – Le président élu Joe Biden a dévoilé un plan de 1,9 billion de dollars contre les coronavirus pour mettre fin à «une crise de profonde souffrance humaine» en accélérant les vaccins et en apportant une aide financière à ceux qui luttent contre les retombées économiques prolongées de la pandémie.

Appelée «American Rescue Plan», la proposition législative répondrait à l’objectif de Biden d’administrer 100 millions de vaccins avant le 100e jour de son administration, et ferait progresser son objectif de rouvrir la plupart des écoles au printemps. Parallèlement, il délivre une autre série d’aides pour stabiliser l’économie tandis que l’effort de santé publique prend le dessus sur la pandémie.

« Nous n’avons pas seulement un impératif économique d’agir maintenant – je crois que nous avons une obligation morale », a déclaré Biden dans un discours national jeudi. Dans le même temps, il a reconnu que son plan «n’est pas bon marché».

Biden a proposé des chèques de 1400 $ pour la plupart des Américains, ce qui, en plus des 600 $ fournis dans la dernière facture COVID-19, porterait le total à 2000 $ que Biden a demandé. Cela prolongerait également une augmentation temporaire des allocations de chômage et un moratoire sur les expulsions et les saisies jusqu’en septembre.

Et cela correspond aux objectifs à long terme de la politique démocratique, tels que l’augmentation du salaire minimum à 15 dollars de l’heure, l’extension des congés payés pour les travailleurs et l’augmentation des crédits d’impôt pour les familles avec enfants. Le dernier élément permettrait aux femmes de retourner plus facilement au travail, ce qui aiderait à son tour l’économie à se redresser.

Les perspectives politiques de la législation restent floues. Dans une déclaration conjointe, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi et le chef démocrate du Sénat, Chuck Schumer, ont félicité Biden pour avoir inclus les priorités libérales, affirmant qu’ils agiraient rapidement pour l’adopter après la prise de fonction de Biden mercredi prochain. Mais les démocrates ont des marges étroites dans les deux chambres du Congrès, et les républicains repousseront sur des questions allant de l’augmentation du salaire minimum à la fourniture de plus d’argent aux États, tout en exigeant l’inclusion de leurs priorités, telles que la protection de la responsabilité des entreprises.

«Rappelez-vous qu’un projet de loi bipartisan de 900 milliards de dollars # COVID19 est devenu loi il y a à peine 18 jours», a tweeté le sénateur John Cornyn, du R-Texas. Mais Biden dit que ce n’était qu’un acompte et il a promis plus de législation majeure le mois prochain, axée sur la reconstruction de l’économie.

« La crise de la profonde souffrance humaine est bien visible, et il n’y a pas de temps à perdre », a déclaré Biden. « Nous devons agir et nous devons agir maintenant. »

Pourtant, il a cherché à gérer les attentes. « Nous sommes mieux équipés pour le faire que n’importe quel autre pays du monde », a-t-il déclaré. « Mais même avec tous ces petits pas, cela va prendre du temps. »

Sa facture de secours serait payée avec de l’argent emprunté, ajoutant à des milliers de milliards de dettes que le gouvernement a déjà contractées pour faire face à la pandémie. Aides a déclaré que Biden ferait valoir que les dépenses et les emprunts supplémentaires sont nécessaires pour empêcher l’économie de glisser dans un trou encore plus profond. Les taux d’intérêt sont bas, ce qui rend la dette plus gérable.

Biden a longtemps soutenu que la reprise économique était inextricablement liée au contrôle du coronavirus.

Cela concorde avec le jugement de la Chambre de commerce américaine, le plus puissant groupe de lobbying des entreprises et traditionnellement un adversaire des démocrates. « Nous devons vaincre COVID avant de pouvoir restaurer notre économie et cela nécessite de suralimenter nos efforts de vaccination », a déclaré la Chambre jeudi soir dans un communiqué qui a salué le plan de Biden mais s’est abstenu de l’approuver.

Le plan intervient alors qu’une nation divisée est aux prises avec la vague la plus dangereuse de la pandémie à ce jour. Jusqu’à présent, plus de 385000 personnes sont mortes du COVID-19 aux États-Unis et les chiffres du gouvernement jeudi ont fait état d’une augmentation des demandes de chômage hebdomadaires, à 965000, signe que la hausse des infections oblige les entreprises à réduire et à licencier des travailleurs.

Dans le cadre de la stratégie à plusieurs volets de Biden, environ 400 milliards de dollars iraient directement à la lutte contre la pandémie, tandis que le reste serait axé sur l’aide économique et l’aide aux États et aux localités.

Environ 20 milliards de dollars seraient alloués pour une concentration plus disciplinée sur la vaccination, en plus des quelque 8 milliards de dollars déjà approuvés par le Congrès. Biden a appelé à la mise en place de centres de vaccination de masse et à l’envoi d’unités mobiles dans les zones difficiles d’accès.

Avec le soutien du Congrès et l’expertise de scientifiques privés et gouvernementaux, l’administration Trump a livré deux vaccins très efficaces et d’autres sont en route. Pourtant, un mois après les premiers vaccins, la campagne de vaccination du pays démarre lentement avec environ 11 millions de personnes recevant le premier de deux vaccins, bien que plus de 30 millions de doses aient été administrées.

Biden a qualifié le déploiement du vaccin d ‘«échec lamentable jusqu’à présent» et a déclaré qu’il fournirait plus de détails sur sa campagne de vaccination vendredi.

Le plan prévoit également 50 milliards de dollars pour étendre les tests, ce qui est considéré comme la clé de la réouverture de la plupart des écoles d’ici la fin des 100 premiers jours de la nouvelle administration. Environ 130 milliards de dollars seraient alloués pour aider les écoles à rouvrir sans risquer une nouvelle contagion.

Le plan financerait l’embauche de 100000 agents de santé publique, afin de se concentrer sur l’encouragement des gens à se faire vacciner et sur la recherche des contacts des personnes infectées par le coronavirus.

Il existe également une proposition visant à stimuler les investissements dans le séquençage génétique, pour aider à suivre les nouvelles souches de virus, y compris les variantes les plus contagieuses identifiées au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.

Tout au long du plan, l’accent est mis sur la garantie que les communautés minoritaires qui ont supporté le poids de la pandémie ne soient pas privées de vaccins et de traitements, ont déclaré des aides.

Avec les nouvelles propositions vient un appel à redoubler d’efforts sur les bases.

Biden demande aux Américains de passer outre leur sentiment de fatigue pandémique et de s’engager à nouveau à porter des masques, à pratiquer la distanciation sociale et à éviter les rassemblements à l’intérieur, en particulier les plus grands. C’est toujours le moyen le plus sûr de ralentir la vague COVID-19, avec plus de 4400 décès signalés mardi seulement.

Le plus grand défi de Biden sera de «gagner le cœur et l’esprit du peuple américain à suivre son exemple», a déclaré le Dr Leana Wen, spécialiste de la santé publique et médecin urgentiste.

Le rythme de la vaccination aux États-Unis approche le million de coups par jour, mais 1,8 million par jour seraient nécessaires pour atteindre une immunité généralisée ou «de troupeau» d’ici l’été, selon une estimation récente de l’American Hospital Association. Wen dit que le rythme devrait être encore plus élevé – plus proche de 3 millions par jour.

Biden pense que la clé pour accélérer cela réside non seulement dans la fourniture de plus de vaccins, mais également dans la collaboration étroite avec les États et les communautés locales pour obtenir des tirs dans les bras de plus de personnes. L’administration Trump a fourni le vaccin aux États et a défini des lignes directrices pour déterminer qui devrait avoir la priorité pour les vaccins, mais a en grande partie laissé aux autorités étatiques et locales le soin d’organiser leurs campagnes de vaccination.

On ne sait toujours pas comment la nouvelle administration abordera le problème de l’hésitation à la vaccination, les doutes et les soupçons qui empêchent de nombreuses personnes de se faire vacciner. Les sondages montrent que c’est particulièrement un problème chez les Noirs américains.

«Nous devrons déplacer le ciel et la terre pour faire vacciner plus de gens», a déclaré Biden.

Mercredi prochain, lorsque Biden sera assermenté en tant que président, marquera l’anniversaire du premier cas confirmé de COVID-19 aux États-Unis.

Les rédacteurs d’Associated Press Josh Boak et Alan Fram ont contribué à ce rapport.