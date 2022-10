Biden dévoile son plan pour payer les agriculteurs et les villes pour les coupes du fleuve Colorado

Les tours de prise d’eau du barrage Hoover au lac Mead, le plus grand réservoir d’eau artificiel du pays, formé par le barrage sur le fleuve Colorado dans le sud-ouest des États-Unis, ont chuté de 2 pouces chaque jour depuis février (26 pieds en un an), sont vue à environ 25 % de sa capacité le 12 juillet 2022 près de Boulder City, Nevada. (Photo de George Rose/Getty Images)

Le ministère de l’Intérieur a annoncé cette semaine qu’il utilisera une partie des 4 milliards de dollars de financement de l’atténuation de la sécheresse de la loi sur la réduction de l’inflation pour payer les agriculteurs, les villes et les tribus autochtones pour qu’ils tirent moins d’eau du fleuve Colorado frappé par la sécheresse.

Le programme se concentrera sur la promotion de coupures d’eau volontaires dans les trois États du bassin inférieur du fleuve Colorado, à savoir l’Arizona, la Californie et le Nevada, dit le département mercredi. Le plan versera aux candidats un montant fixe par acre-pied d’eau qu’ils ne puiseront pas volontairement dans le lac Mead, le plus grand réservoir du pays. Un acre-pied d’eau alimente environ deux ménages chaque année.

Les réservoirs du bassin du fleuve Colorado ont atteint leurs niveaux les plus bas jamais enregistrés après 22 années consécutives de sécheresse aggravées par le changement climatique. En seulement cinq ans, le lac Mead et le lac Powell, les deux plus grands réservoirs de la rivière, ont perdu 50 % de leur capacité alors que l’Ouest américain est aux prises avec les deux décennies les plus sèches de la région depuis au moins 1 200 ans.

Dans le cadre du nouveau plan, les candidats recevront des paiements plus élevés pour de plus longues périodes de réductions volontaires d’eau, a indiqué le département. Un accord d’un an paiera 330 $ par acre-pied, un accord de deux ans paiera 365 $ par acre-pied et un accord de trois ans paiera 400 $ par acre-pied.

Le gouvernement fédéral a annoncé en août une deuxième série de coupes obligatoires pour l’Arizona, le Nevada et le Mexique du fleuve Colorado, qui alimente en eau et en électricité plus de 40 millions de personnes à travers l’Ouest.