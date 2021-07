Biden dévoile les prochaines étapes de la campagne de vaccination contre Covid à la Maison Blanche

[The stream is slated to start at 4 p.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

Le président Joe Biden devrait prononcer une allocution sur les derniers efforts de son administration pour stimuler les vaccinations contre les coronavirus.

Les nouvelles étapes interviennent alors que les responsables mettent en garde contre une augmentation attendue des cas de Covid dirigés par la variante delta hautement transmissible, qui se propage aux États-Unis et dans le monde.

Plusieurs points de vente ont signalé que le discours de Biden devrait annoncer que les travailleurs fédéraux devront se faire vacciner ou se soumettre à des protocoles de sécurité stricts, y compris des tests réguliers.

