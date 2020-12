WILMINGTON, Del. (AP) – Le président élu Joe Biden présentera vendredi cinq premiers choix pour sa nouvelle administration, en s’appuyant sur des noms de premier plan de la Maison Blanche d’Obama tout en faisant appel à une membre du Congrès de l’Ohio et à un vétéran du comité du Congrès.

Le choix de Biden pour le poste de directrice du Conseil de politique intérieure de la Maison Blanche, Susan Rice, qui a été conseillère à la sécurité nationale du président Barack Obama et ambassadrice à l’ONU, est apparu à l’événement de l’après-midi; et Denis McDonough, chef de cabinet d’Obama à la Maison Blanche, maintenant nommé secrétaire aux affaires des anciens combattants.

La sélection de Biden pour le secrétaire à l’agriculture, Tom Vilsack, qui a occupé le même poste pour Obama sera également présente; La représentante de l’Ohio, Marcia Fudge, choisie pour être la chef du logement de la nouvelle administration; et Katherine Tai, qui est l’avocate commerciale en chef du comité des voies et moyens de la Chambre et qui a été nommée représentante commerciale des États-Unis.

Obama a été élu pour la première fois sur la promesse d’aller au-delà de la politique partisane, mais a vu certains objectifs politiques majeurs s’écraser dans un Congrès peu coopératif, en particulier après les gains républicains à mi-mandat de 2010. Certains démocrates progressistes craignent maintenant que Biden tire trop de l’équipe d’Obama, qui, selon eux, aurait dû être plus audacieuse dans ses efforts pour refaire le gouvernement.

Mark Riddle, un stratège démocrate qui a fondé un Super PAC pro-Biden pendant la campagne présidentielle de 2020, a déclaré qu’il n’y avait aucun danger à s’appuyer trop lourdement sur les anciens dirigeants de l’administration Obama «all star». Mais il a conseillé à l’équipe de Biden de donner la priorité au contrôle de la pandémie de coronavirus suffisamment pour stimuler la croissance économique, plutôt que d’avoir des arguments sur les politiques sociales qui pourraient permettre aux républicains du Congrès de bloquer plus facilement les initiatives politiques radicales.

«Le succès ou l’échec de l’administration hors de la boîte va être, se concentrent-ils sur les emplois?», A déclaré Riddle. «Si nous sortons de la boîte sur les emplois, les emplois, les emplois, je me sens bien. Si nous parlons d’un tas d’autres idéaux progressistes, disons, nous pourrions être de retour là où nous étions.

L’histoire continue

Rice, qui était autrefois considérée comme finaliste pour devenir le candidat à la vice-présidence de Biden avant que Biden ne s’installe sur Kamala Harris, devrait avoir une large influence sur l’approche de la nouvelle administration en matière d’immigration, de soins de santé et d’inégalité raciale. Elle a travaillé en étroite collaboration avec Biden lorsqu’il était vice-président d’Obama et n’a pas besoin de confirmation du Sénat – ce qui aurait pu faire face à une opposition républicaine acharnée.

McDonough a été chargé de gérer une grande agence qui a présenté des défis organisationnels pour les deux parties au fil des ans. On s’attend à ce que Vilsack, un ancien gouverneur de l’Iowa, dirige la politique agricole en direction des principaux États agricoles, comme il l’a fait pour Obama.

Fudge est le choix de Biden pour diriger le ministère du Logement et du Développement urbain, malgré le fait que certains démocrates afro-américains de premier plan au Congrès le pressent de devenir son secrétaire à l’agriculture – et donc de repenser la façon dont le gouvernement fédéral lutte contre les problèmes de faim dans tout le pays.

Ceux qui sont en ligne pour diriger les agences nécessitent l’approbation du Sénat, tout comme Tai.

Rice et Fudge sont afro-américains et Tai est d’origine asiatique, reflétant la promesse de Biden de choisir un cabinet diversifié reflétant la composition du pays.