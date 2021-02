Le président Joe Biden a lancé un groupe de travail militaire pour évaluer la politique américaine à l’égard de Pékin, promettant de relever le «défi chinois» alors qu’il poursuit les déploiements navals de son prédécesseur dans l’arrière-cour du pays.

Biden a annoncé le nouveau groupe de travail lors d’une visite au Pentagone mercredi, sa première dans le département, déclarant que son administration le ferait «Relever les défis croissants posés par la Chine pour maintenir la paix et défendre nos intérêts.»

«Cela nécessitera un ensemble d’efforts gouvernementaux, une coopération bipartite au Congrès et des alliances et des partenaires solides», Biden a déclaré à propos de l’examen de la politique, qui évaluera «Stratégie et concepts opérationnels, technologie et posture de la force.»

C’est ainsi que nous allons relever le défi de la Chine et faire en sorte que le peuple américain remporte la compétition du futur.

Dirigé par Eli Ratner, qui sert d’assistant spécial sur la Chine au secrétaire à la Défense Lloyd Austin, le groupe de travail sera composé de 15 responsables civils et en uniforme de la défense et remettra ses conclusions à Austin dans les quatre mois, selon une fiche d’information du Pentagone, qui surnommé le projet un « Effort de sprint. » Le comité ne devrait toutefois pas produire un rapport accessible au public.

Alors que Biden a déclaré que le nouveau groupe de travail procéderait à un examen approfondi de la position de Washington à l’égard de Pékin, on ne sait pas dans quelle mesure la politique américaine s’écartera de celle de l’administration Donald Trump. Entré en fonction il y a à peine quatre semaines, le nouveau président s’est déjà lancé dans une grande partie du même bruit de sabre que son prédécesseur, envoyant mardi une paire de groupes d’attaque de porte-avions dans la mer de Chine méridionale et un destroyer à missiles guidés près de la Chine. contrôlait les îles Paracel quelques jours plus tôt. Le Pentagone de Trump a fréquemment mené le même type de «Liberté de navigation» missions, condamnées à plusieurs reprises comme provocantes par la Chine.

Le premier grand discours de politique étrangère de Biden a pris une position combative envers Pékin, qu’il a surnommé l’Amérique «Concurrent le plus sérieux» tout en faisant écho à une rhétorique rappelant celle de Trump sur les allégations de la Chine «Abus économiques» et « attaque » sur la propriété intellectuelle. En annonçant mercredi le groupe de travail sur la Chine, le président est allé encore plus loin dans ses vœux d’affronter Pékin, avertissant qu’il le ferait «N’hésite jamais à utiliser la force», bien qu’il ait néanmoins déclaré que l’action militaire devrait être un « dernier recours. »

