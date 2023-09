Biden dévoile le Climate Corps, un programme d’emploi pour lutter contre le changement climatique : NPR

basculer la légende Jim Watson/AFP via Getty Images

La Maison Blanche a dévoilé mercredi un nouveau programme de formation aux emplois climatiques qui, selon elle, pourrait mettre 20 000 personnes au travail au cours de sa première année sur des projets tels que la restauration des terres, l’amélioration de la résilience des communautés aux catastrophes naturelles et le déploiement d’énergie propre.

L’American Climate Corps s’inspire d’un programme qui a mis des millions de personnes au travail pendant la Grande Dépression. Le conseiller en politique climatique du président Biden, Ali Zaidi, a déclaré aux journalistes que le programme avait des objectifs plus larges que la lutte contre la crise climatique.

« Nous ouvrons des voies vers des carrières bien rémunérées, des vies d’implication dans le travail visant à rendre nos communautés plus justes, plus durables et plus résilientes », a déclaré Zaidi.

Le programme paiera participants, et la plupart des postes ne nécessiteront pas d’expérience préalable. L’administration propose également de nouvelles réglementations visant à faciliter l’entrée des participants dans la fonction publique fédérale après le programme.

L’annonce est en préparation depuis un certain temps

Biden a d’abord appelé le gouvernement à trouver un moyen de créer un « corps civil pour le climat » en un décret au cours de sa première semaine de mandat. Le président a déclaré qu’il espérait que le corps « mobiliserait la prochaine génération de travailleurs de la conservation et de la résilience et maximiserait la création d’opportunités de formation accessibles et de bons emplois ».

L’idée d’un corps climatique est née avec des groupes militants environnementalistes progressistes, notamment le mouvement Sunrise, dirigé par des jeunes.

« Nous avons besoin de millions de personnes, en particulier de jeunes, employées pour accomplir le travail essentiel consistant à éviter une catastrophe climatique et à construire une nouvelle économie juste et équitable », a déclaré Varshini Prakash, directeur exécutif du groupe, qui a conseillé la Maison Blanche sur les questions climatiques.

« Je suis ravi de dire que la Maison Blanche a répondu à la demande de notre génération pour un Corps climatique et que le président Biden reconnaît que ce n’est que le début de la constitution de la main-d’œuvre climatique du futur », a déclaré Prakash aux journalistes.

Biden critiqué par les jeunes militants pour le climat

Lorsqu’il a pris ses fonctions, Biden a désigné la lutte contre le changement climatique comme l’une de ses quatre principales priorités et a annoncé son objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis à la moitié des niveaux de 2005 d’ici la fin de la décennie.

Sa loi de 2022 sur la réduction de l’inflation – quelque 369 milliards de dollars d’incitations et de dépenses climatiques – devrait rapprocher le pays de cet objectif.

Mais Biden a fait face à d’intenses critiques de la part de certaines factions du mouvement environnemental, en particulier après avoir approuvé un projet de forage à grande échelle connu sous le nom de Willow dans le nord de l’Alaska. Cette décision contredisait directement un engagement de campagne visant à interdire tout nouveau forage sur les terres fédérales, et les sondages ont montré une baisse de sa cote de popularité sur le climat.

Depuis lors, Biden s’est vu interdire les forages fédéraux sur des millions d’acres de propriété fédérale, une mesure visant à séduire les jeunes électeurs soucieux du climat qui ont joué un rôle important dans sa coalition électorale.

Le Climate Corps est plus modeste que certains l’espéraient

Les législateurs démocrates, dont la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., et le sénateur Ed Markey, DM.A., avaient fait pression pour obtenir davantage de financement pour le programme du corps climatique, mais cela ne s’est pas produit, ce qui signifie que le programme est susceptible d’être abandonné. de portée inférieure à celle premières propositions.

Il est également beaucoup plus petit que son prédécesseur : le Civilian Conservation Corps, un programme de l’ère du New Deal qui a duré dix ans et a employé des millions de personnes pour restaurer les terres publiques et construire des infrastructures pour les parcs nationaux du pays.

Il existe également une autre différence essentielle. Alors que le Conservation Corps employait principalement des jeunes hommes blancs, la Maison Blanche affirme que l’American Climate Corps est conçu pour attirer des participants issus de communautés défavorisées touchées de manière disproportionnée par le changement climatique.