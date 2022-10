Biden désignera son 1er monument national au Colorado

DENVER (AP) – L’administration Biden se prépare à désigner son premier nouveau monument national, préservant un site d’entraînement alpin de la Seconde Guerre mondiale et donnant un coup de pouce à la campagne de réélection du sénateur principal de l’État, Michael Bennett, selon une personne familière avec le processus.

La désignation devrait intervenir la semaine prochaine, lorsque le président rejoindra Bennet, un collègue démocrate, et d’autres élus du Colorado, selon la personne, qui a refusé d’être identifiée pour discuter de la désignation avant qu’elle ne soit officiellement annoncée. Bennet est enfermé dans un combat de réélection avec l’homme d’affaires républicain Joe O’Dea, au cours duquel le démocrate a poussé le président à préserver Camp Hale, à environ 20 miles au sud de Vail.

Le camp était l’endroit où les soldats de la 10e division de montagne s’entraînaient dans les conditions hivernales difficiles des montagnes Rocheuses en vue de combattre dans les Alpes italiennes pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, beaucoup sont retournés au Colorado et ont joué un rôle central dans la fondation de l’industrie du ski de l’État.

Bennet a fait pression pour la désignation de monument national après qu’un projet de loi de conservation beaucoup plus radical connu sous le nom de CORE Act ait été bloqué au Congrès. Cette législation s’est heurtée à l’opposition de nombreux politiciens républicains de l’État. Certains, en particulier la représentante Lauren Boebert, se sont également opposés à la préservation du Camp Hale, avertissant qu’il pourrait verrouiller des terres qu’il pourrait être utilisé pour l’exploitation minière ou la récolte de bois.

Une loi de 1906 permet à un président de désigner une zone comme monument national pour préserver des paysages écologiques ou historiques importants. Les monuments sont devenus controversés dans l’ouest alors que les résidents ruraux et les politiciens conservateurs se plaignent qu’ils peuvent tuer des emplois et limiter le développement. Dans le même temps, la conservation des terres est généralement populaire auprès des politiciens et des électeurs de tous bords dans la région.

Biden a élargi les limites de deux monuments nationaux du sud de l’Utah qui ont été réduits par l’ancien président Donald Trump. Mais Biden n’a désigné aucun des siens au cours de ses deux premières années au pouvoir.

Les groupes environnementaux étaient satisfaits. Jennifer Rokala, directrice exécutive du Center for Western Priorities, a déclaré dans un communiqué que les rapports sur la désignation imminente sont “un signe bienvenu que le président écoute les Occidentaux qui veulent voir les terres publiques et les monuments protégés pour les générations futures”.

L’écrivain de l’Associated Press Seung Min Kim à Washington a contribué à ce rapport.

Nicholas Riccardi, Associated Press