Dans son premier discours conjoint au Congrès, le président Joe Biden a averti que le «terrorisme suprémaciste blanc» était devenu la principale menace des États-Unis, tout en exhortant les législateurs des deux parties à s’attaquer à la réforme de la police et à une «épidémie» de violence armée.

Utiliser une discussion sur l’Amérique « Guerres pour toujours » pour aborder les questions internes lors de son discours de mercredi soir, Biden a déclaré que si la «menace terroriste» avait été « Dégradé » en Afghanistan, les groupes suprémacistes blancs locaux posent désormais le plus « mortel » menace pour le « patrie, » citant la parole des agences de renseignement américaines.





Aussi sur rt.com

«L’avenir appartiendra à l’Amérique! Biden promet une session conjointe du Congrès dans son premier discours depuis son entrée en fonction







À partir de là, le président est entré brusquement dans des réformes de l’application de la loi, évoquant le cas de George Floyd, dont la mort en garde à vue en mai dernier a attiré l’attention nationale et a déclenché des mois de manifestations féroces.

«Nous avons tous vu le genou de l’injustice sur le cou de l’Amérique noire; est maintenant notre chance de faire de réels progrès », Dit Biden. «Rétablir la confiance entre les forces de l’ordre et les personnes qu’elles servent, éradiquer le racisme systémique dans notre système de justice pénale et adopter une réforme de la police au nom de George Floyd qui a déjà été adoptée à la Chambre.

Faisons-le le mois prochain, avant le premier anniversaire de la mort de George Floyd.

En plus de ces réformes, des efforts plus larges sont nécessaires pour lutter contre «Racisme systémique», Biden a poursuivi en disant que livrer «Équité réelle» signifierait fournir «De bons emplois et de bonnes écoles», des logements abordables, de l’air pur et de l’eau propre pour tous les Américains

Citant un certain nombre de fusillades de masse récentes, le président a également insisté sur la nécessité d’arrêter ce qu’il a appelé une « épidémie » violence armée aux États-Unis, exhortant le Congrès – et les républicains en particulier – à réimposer une interdiction de 1994 « armes d’assaut » et magazines de grande capacité.

«Nous avons besoin que davantage de républicains du Sénat rejoignent l’écrasante majorité de leurs collègues démocrates, comblent les échappatoires et exigent des vérifications des antécédents pour acheter une arme» il a dit.

Ne me dis pas que ça ne peut pas être fait. Nous l’avons déjà fait. Parlez aux propriétaires d’armes et aux chasseurs les plus responsables. Ils vous diront qu’il n’y a aucune justification possible pour avoir une centaine de cartouches dans une arme … Que pensez-vous, les cerfs portent des gilets en kevlar?

Le président a déclaré que l’effort pourrait commencer par interdire «Pistolets fantômes» ou des armes à feu artisanales sans numéro de série traçable, mais n’a pas précisé comment cela serait fait étant donné que le seul but de ces armes est d’échapper à la détection par les autorités.





Aussi sur rt.com

La seconde venue de FDR? La vision de Biden de l’avenir de l’Amérique vient tout droit des années 1930







Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!