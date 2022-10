Biden désigne Camp Hale dans le Colorado comme son premier monument national

Le président Joe Biden a désigné mercredi un site militaire de l’époque de la Seconde Guerre mondiale dans le Colorado comme monument national, une décision qui protégera la faune et les plantes rares de la région historique contre le développement.

Camp Hale est surtout connu comme l’endroit utilisé par les soldats de la 10e division de montagne américaine pour s’entraîner à la guerre alpine dans les années 1940, selon une fiche d’information sur la Maison Blanche. Le monument national Camp Hale-Continental Divide protégera plus de 50 000 acres qui fournissent un habitat essentiel pour la faune comme les wapitis, les lynx et les oiseaux chanteurs.

“Cette action honorera les anciens combattants de notre nation, les peuples autochtones et leur héritage en protégeant ce paysage du Colorado, tout en soutenant les emplois et l’économie américaine des loisirs de plein air”, a déclaré la Maison Blanche dans une fiche d’information. “Le président s’appuie sur une série de mesures que l’administration a prises pour protéger certaines des terres et des eaux les plus chères aux États-Unis.”

En plus de créer le nouveau monument national, l’administration a également annoncé un projet de retrait de minéraux pour le Thompson Divide du Colorado, une vaste région de montagnes, de lacs et de forêts. Le retrait, que les responsables locaux et les groupes environnementaux réclament depuis plus d’une décennie, protégerait plus de 200 000 acres d’éventuels nouveaux forages miniers ou pétroliers et gaziers.

Le ministère de l’Intérieur et le Service des forêts solliciteront les commentaires du public et mèneront une analyse environnementale sur les impacts de l’arrêt du développement énergétique dans le Thompson Divide pendant deux décennies, a déclaré la Maison Blanche.