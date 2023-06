Biden déroule le tapis rouge pour la visite à la Maison Blanche du Premier ministre indien Modi

Le président américain Joe Biden et le Premier ministre indien Narendra Modi devraient approfondir la coopération en matière de défense et de technologie entre leurs pays lors de la visite officielle de Modi à la Maison Blanche, malgré les inquiétudes persistantes concernant les droits de l’homme en Inde.

Cependant, mercredi après-midi, deux jours d’événements officiels soigneusement orchestrés ont eu un début cahoteux, lorsque Modi était si en retard pour une visite prévue de la National Science Foundation que l’épouse du président, Jill Biden, une enseignante, a commencé sans lui.

Modi, qui est arrivé environ 30 minutes après le début prévu de la tournée, s’est excusé. Plus tard, il est venu à la Maison Blanche pour un dîner privé avec les Bidens. Le premier couple et le Premier ministre ont souri et ri ensemble à l’extérieur de la Maison Blanche avant de rentrer à l’intérieur. Modi assistera à un dîner d’État jeudi soir, après s’être adressé au Congrès et avoir tenu une rare conférence de presse avec Biden.

Washington veut que l’Inde soit un contrepoids stratégique à la Chine et considère l’Inde comme un partenaire essentiel. Modi cherche à accroître l’influence de l’Inde, le pays le plus peuplé du monde avec 1,4 milliard d’habitants, sur la scène mondiale.

Biden devrait soulever les inquiétudes des États-Unis concernant le recul démocratique en Inde sous le parti nationaliste hindou Bharatiya Janata de Modi lors de la visite, a déclaré mardi le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan aux journalistes. « Nous le faisons d’une manière où nous ne cherchons pas à donner des leçons ou à affirmer que nous n’avons pas nous-mêmes de défis », a-t-il déclaré.

Les entreprises américaines accueillent chaleureusement Modi, et des accords commerciaux dans les domaines de l’intelligence artificielle (IA), de l’informatique quantique et des investissements en Inde par Micron Technology par MU.O et d’autres entreprises américaines sont attendus lors de la visite.

Lors de son événement avec Jill Biden, Modi a invité des étudiants américains à venir en Inde et s’est dit heureux de rencontrer « des esprits jeunes et créatifs » dès son arrivée à Washington. Modi a déclaré que l’Inde formait des étudiants en IA et avait lancé des laboratoires à travers le pays.

Plus de 200 000 étudiants indiens étudiaient aux États-Unis depuis l’année dernière, selon la Maison Blanche.

La conférence de presse de jeudi est inhabituelle. Modi n’a pas prononcé une seule conférence de presse en Inde depuis qu’il est devenu Premier ministre il y a environ neuf ans. En mai 2019, il a assisté à une conférence de presse en Inde mais n’a jamais répondu aux questions.

Les cadres saluent Modi

Modi s’est rendu cinq fois aux États-Unis depuis qu’il est devenu Premier ministre en 2014, mais ce voyage sera son premier avec le statut diplomatique complet d’une visite d’État. Un menu végétarien sera servi lors du dîner d’État du jeudi. Le président Biden remettra à Modi un appareil photo américain vintage et la première dame lui remettra un exemplaire signé de la première édition de « Collected Poems of Robert Frost », a déclaré la Maison Blanche.

Modi s’adressera aux PDG américains lors d’une réception vendredi, alors que les entreprises américaines prévoient de nouveaux investissements en Inde.

Mardi, il a rencontré le chef de Tesla TSLA.O, Elon Musk, à New York, qui a déclaré par la suite qu’il prévoyait de rendre les véhicules disponibles en Inde dès que possible.

Biden subit la pression de ses collègues démocrates pour discuter des droits de l’homme avec Modi.

Les défenseurs des droits, qui prévoient de protester lors de la visite de Modi, ont déclaré mercredi que Biden devrait dénoncer publiquement le bilan de Modi en matière de droits de l’homme, affirmant que l’approche des administrations américaines consistant à soulever des problèmes en privé avec le dirigeant indien n’a pas endigué ce qu’ils ont décrit comme une détérioration des droits de l’homme dans Inde.

« Cela n’a pas fonctionné », a déclaré Zaki Barzinji, qui a servi dans l’administration Obama en tant qu’agent de liaison de la Maison Blanche auprès des minorités religieuses, lors d’une conférence de presse à Washington organisée par des organisations indo-américaines de défense des droits civiques et interreligieuses.

« Changement subtil » sur la Russie

Biden et Modi sont tous deux aux prises avec le fait que Pékin déploie ses muscles dans la région indo-pacifique et au-delà.

« Cette visite ne concerne pas la Chine. Mais la question du rôle de la Chine dans le domaine militaire, le domaine technologique, le domaine économique sera à l’ordre du jour », a déclaré Sullivan.

New Delhi, qui valorise souvent son non-alignement dans les conflits entre grandes puissances à l’étranger, a frustré Washington en maintenant des liens de défense et économiques avec la Russie après l’invasion de l’Ukraine.

Biden évoquera la Russie et l’Ukraine avant le sommet du G20 plus tard cette année qui se tiendra en Inde, a déclaré Sullivan.

Un haut responsable du département d’État a déclaré qu’il y avait eu un « changement subtil » dans l’approche de l’Inde vis-à-vis de la Russie depuis que Modi avait déclaré au président russe Vladimir Poutine en septembre que « l’ère d’aujourd’hui n’est pas une ère de guerre ».

D’autres responsables indiens ont contesté la Russie pour avoir violé l’intégrité territoriale de l’Ukraine et pour sa rhétorique sur les armes nucléaires au cours des derniers mois, a déclaré le responsable, qui a informé les journalistes sous couvert d’anonymat.

Jeudi, Biden et Modi feront des annonces sur le « co-développement et la co-production de systèmes militaires, y compris certains systèmes très avancés », a déclaré le responsable, décrivant cela comme faisant partie d’une décision plus large de l’Inde d’acheter des armes à d’autres sources. que le fournisseur traditionnel Moscou.

Washington accepte que l’Inde continue d’acheter du pétrole russe, tant qu’elle le fera « à des prix défiant toute concurrence » en dessous d’un plafond de prix convenu par les pays développés, a ajouté le responsable.

