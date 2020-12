Le président élu américain Joe Biden s’appuiera sur des bureaucrates de carrière à Washington pour l’aider à « réinventer » le Pentagone, à reconstruire le leadership mondial et à réparer les agences gouvernementales qui, selon lui, ont subi « d’énormes dommages » de la part de l’administration Trump.

«De nombreuses agences essentielles à notre sécurité ont subi d’énormes dégâts», Biden a déploré dans un discours lundi, les décrivant comme étant «Creusé en personnel, en capacités et en moral» sous l’administration du président Donald Trump.

Les brèves remarques, après lesquelles il n’a pas répondu aux questions, sont intervenues après avoir été informé par ses responsables de la transition travaillant avec le Département d’État, le Pentagone et la Sécurité intérieure. Il a confirmé les rapports de la semaine dernière sur « obstruction » au ministère de la Défense, se plaignant de son origine «Leadership politique» nommé par Trump.

«Nous n’obtenons tout simplement pas toutes les informations dont nous avons besoin… dans les domaines clés de la sécurité nationale» Biden a dit du Pentagone, exigeant un « Une image claire de notre position de force dans le monde et de nos opérations pour dissuader nos ennemis » aussi bien que «Visibilité totale sur la planification budgétaire» qui est en cours.

Appel du récent piratage prétendu du logiciel SolarWinds «Un grave risque pour notre sécurité nationale», Biden a déclaré que les États-Unis doivent «Réinventez nos défenses» dans des endroits comme le cyberespace plutôt que «Continuent de surinvestir dans les systèmes existants conçus pour faire face aux menaces du passé.»

Nous devons combler le fossé entre nos capacités actuelles et celles où elles doivent être.

Biden décrit «Reconstruire l’ensemble de nos instruments de politique étrangère et de sécurité nationale» comme le défi majeur auquel lui et son vice-président élu Kamala Harris sont confrontés. Il a dit que le monde avait besoin «Engagement américain et leadership américain» et a cité le changement climatique comme l’exemple d’une menace que les États-Unis ne peuvent résoudre en agissant seuls.

JUSTIN: @Joe Biden sur la menace urgente du changement climatique et la nécessité de s’engager dans la diplomatie pour faire face à la crise: "Le changement climatique continuera de menacer les vies et les moyens de subsistance, la santé publique et l’économie de notre existence et, littéralement, l’existence même de notre planète." pic.twitter.com/Y3rzbwZC7M – Énergie climatique (@ClimatePower) 28 décembre 2020

Accusant indirectement Trump de sortir les États-Unis du système d’alliances avec «Des nations qui partagent notre vision de l’avenir de notre monde,”Biden a déclaré que les États-Unis devront «Regagnez la confiance d’un monde qui a commencé à trouver des moyens de travailler autour de nous ou de travailler sans nous.»

Il a juré de «Reconstruire, récupérer la place de l’Amérique dans le monde» en tant que pays qui «Défendre à nouveau la liberté et la démocratie» et «Récupérer notre crédibilité pour diriger le monde libre.»

Bien qu’il s’agisse de déclarations générales émanant des démocrates et de la campagne Biden-Harris depuis des mois, Biden a été précis sur une chose: son espoir que les bureaucrates de carrière à Washington seront les «Force incroyable» cela lui permettra, ainsi qu’à Harris, d’atteindre leurs objectifs.

Les féliciter d’avoir donné à son personnel de transition «Coopération exemplaire» dans la plupart des agences, Biden a décrit le personnel de carrière comme « Des patriotes qui ont gagné notre respect et ne devraient jamais être traités comme des footballeurs politiques. »

Alors que les élus politiques constituent la direction de la plupart des agences de l’exécutif, les cadres intermédiaires et le personnel sont généralement des employés de carrière dont les emplois sont protégés par les réglementations de la fonction publique. Ces fonctionnaires de carrière – parfois décrits comme « État profond » – ont combattu l’administration de Trump pendant tout son mandat, qui est devenu le plus notable lors des audiences de destitution de 2019.

La principale conclusion des témoignages des ambassadeurs Kent, Taylor et Yovanovitch et du lieutenant-colonel Vindman – à la fois en secret et jusqu’à présent en public – semble être que la politique américaine est créée par une sorte de «Consensus interinstitutions», plutôt que les élus.

