Des enfants jouent près du poste-frontière d’El Chaparral en attendant de passer aux États-Unis. | Patrick T. Fallon / AFP / Getty Images

L’administration Biden fait appel à l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) pour aider à gérer et à prendre en charge une flambée sans précédent d’enfants migrants non accompagnés entrant aux États-Unis par la frontière américano-mexicaine.

Le déploiement vise à aider à gérer une crise logistique croissante qui a vu l’administration Biden se tourner vers l’utilisation de centres de détention et d’abris sous tente que certains défenseurs de l’immigration ont condamnés comme étant inhumains et inappropriés pour les enfants.

Le président Joe Biden a renversé la politique de l’ère Trump consistant à refuser les enfants migrants qui arrivent aux États-Unis sans leurs parents peu de temps après leur entrée en fonction. Mais son administration a eu du mal à gérer le processus de mise à l’abri et de placement auprès d’un parrain approuvé – généralement un parent ou un autre membre de la famille qui vit aux États-Unis – en temps opportun, et à trouver un espace dans des installations appropriées pour loger des mineurs.

Pour aider à gérer l’afflux récent de mineurs – environ 700 sont venus aux États-Unis ces derniers jours, selon le Washington Post – le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré samedi que la FEMA aiderait à «recevoir, abriter et transférer» les mineurs non accompagnés à venir de l’autre côté de la frontière au cours des 90 prochains jours.

L’administration espère atteindre quelques objectifs grâce à cette collaboration.

En vertu de la loi américaine, les enfants doivent être transférés des postes de patrouille frontalière vers les abris gérés par le ministère de la Santé et des Services sociaux dans les 72 heures. Mais selon le Washington Post, le DHS a régulièrement échoué à atteindre cet objectif, et au lieu de cela, les enfants sont détenus pendant 108 heures en moyenne avant d’être transférés.

L’administration aurait demandé des volontaires pour aider à la flambée générale des migrants. Et vendredi, le DHS et le HHS ont annoncé des plans pour travailler plus rapidement pour faire correspondre les enfants non accompagnés avec les tuteurs; pour le moment, HHS serait également débordé par les enfants non accompagnés et les reçoit plus rapidement qu’il ne peut leur trouver des sponsors.

Ces arriérés administratifs entraînent un surpeuplement des abris, comme l’a expliqué Nicole Narea de Vox. Et parce que les abris conçus pour accueillir des enfants sont à pleine capacité – en partie parce que les restrictions liées à Covid-19 ont réduit l’espace disponible – près de 4000 enfants sont entassés dans des cellules de prison et d’autres installations destinées aux adultes. Le Post rapporte que les avocats qui représentent les enfants migrants avertissent que ces abris «sont devenus dangereusement surpeuplés».

« Une installation de patrouille frontalière n’est pas un endroit pour un enfant », a déclaré Mayorkas dans un communiqué. «Nous travaillons en partenariat avec HHS pour répondre aux besoins des enfants non accompagnés, ce qui est rendu encore plus difficile compte tenu des protocoles et des restrictions nécessaires pour protéger la santé publique et la santé des enfants eux-mêmes.»

La FEMA a déjà joué ce rôle – en 2014, l’administration Obama s’est tournée vers l’agence pour l’aider à mettre en place des abris temporaires et des stations de traitement sur des bases militaires afin de contribuer à une augmentation des arrivées de mineurs non accompagnés.

Comme l’a rapporté Nicole Narea de Vox, les défenseurs des immigrants s’inquiètent de la sécurité des installations temporaires que l’administration Biden a utilisées pour faire face aux débordements.

«Nous ne devons pas répéter ces erreurs et exposer davantage d’enfants aux effets à long terme sur la santé physique et mentale de la détention», a déclaré Oliver Torres, un parajuriste principal du Southern Poverty Law Center’s Immigrant Justice Project, dans un communiqué en février. «Revenir simplement au modèle raté de détention des enfants de l’ère pré-Trump est une occasion manquée de réinventer de manière significative notre système d’immigration, en particulier en ce qui concerne les enfants d’immigrants.

Biden a promis de changer la politique d’immigration américaine – mais cela s’est avéré difficile

Alors que l’administration Biden a inversé la politique de Trump sur les enfants non accompagnés, elle a maintenu intacte sa politique de refus d’adultes célibataires et de certaines familles sous les restrictions liées à la pandémie.

Sur d’autres fronts, Biden a cherché à s’éloigner de Trump partiellement ou totalement. En février, Biden a partiellement levé une interdiction limitant l’immigration légale en permettant aux membres de la famille de citoyens américains et aux titulaires de cartes vertes d’immigrer aux États-Unis, ainsi qu’aux personnes sélectionnées par le biais de la loterie des visas de diversité.

Biden a soutenu un projet de loi de réforme de l’immigration de grande envergure qui ouvrirait la voie à la citoyenneté pour environ 10,5 millions d’immigrants sans papiers vivant aux États-Unis, ce qui est peu susceptible d’attirer un soutien républicain.

Parce que les démocrates ont besoin d’au moins 10 votes du GOP au Sénat pour surmonter l’obstruction systématique, le parti travaille également sur des efforts de réforme plus limités, y compris un projet de loi qui donnerait un statut juridique à environ 325000 travailleurs agricoles qui bénéficie du soutien de certains républicains de la Chambre.

La Chambre devrait voter la semaine prochaine à la fois sur ce projet de loi, la Farm Workforce Modernization Act, ainsi que sur la Dream and Promise Act, qui créerait une voie d’accès à la citoyenneté pour les immigrants sans papiers amenés aux États-Unis dans leur enfance. Les projets de loi ne répondent pas aux réformes totales que Biden a réclamées, comme un chemin de huit ans vers la citoyenneté pour la population sans papiers des États-Unis, mais les démocrates espèrent qu’ils seront en mesure de recueillir juste assez de soutien bipartisan pour progresser dans la mise en œuvre du programme d’immigration de Biden.