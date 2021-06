Biden déploie ENCORE un murmure effrayant pour vanter les dons en espèces aux familles dans le cadre d’un plan d’infrastructure de 973 milliards de dollars

JOE Biden a de nouveau chuchoté en prononçant un discours sur son plan d’infrastructure de 973 milliards de dollars devant un public du Wisconsin.

Le président a déployé une stratégie de « murmure pour mettre l’accent » lorsqu’il s’est exprimé en public ces dernières semaines, une décision que les critiques ont qualifiée de « effrayante ».

Biden a déployé une tactique de « murmure pour mettre l’accent » lors des discours Crédit : LA MAISON BLANCHE

Biden a parlé de son plan d’infrastructure lors d’une visite au Wisconsin mardi Crédit : AFP

Biden discutait mardi de son plan d’infrastructure devant une petite foule dans un centre de transit du Wisconsin lorsqu’il a commencé à chuchoter sur l’octroi d’allégements fiscaux aux « gens ordinaires ».

Il a parlé de la nécessité d’un « investissement générationnel » et a vanté l’élargissement du crédit d’impôt pour enfants, qui permettra aux familles admissibles de réclamer 3 600 $ pour chaque enfant de moins de six ans et 3 000 $ pour chaque enfant âgé de six à 17 ans.

Il a ensuite réduit sa voix à un murmure et s’est penché sur le microphone.

« Hé les gars, je pense qu’il est temps d’accorder un allégement fiscal aux gens ordinaires », a-t-il chuchoté. « Les riches se portent bien.

Malgré le flack que Biden a mis en ligne pour ses chuchotements passés, le public du Wisconsin a accueilli la déclaration par des applaudissements.

Biden a utilisé la technique du chuchotement pour l’accentuation à plusieurs reprises ces dernières semaines, notamment dans un discours conjoint au Congrès et lors d’une session de questions et réponses avec des journalistes la semaine dernière.

Au cours de la conférence de presse de la Maison Blanche, Biden a chuchoté agressivement aux journalistes à plusieurs reprises.

Les critiques ont critiqué Biden pour la technique du chuchotement, certains l’appelant «effrayant» Crédit : AFP

Le président s’est naturellement arrêté pour une glace lors d’une visite au Wisconsin Crédit : Reuters

Lorsqu’on lui a demandé s’il apporterait un soulagement supplémentaire aux familles pendant la pandémie de Covid-19, Biden s’est penché et a chuchoté dans le microphone: « Je leur ai apporté 1,9 billion de dollars de secours jusqu’à présent.

« Ils vont recevoir des chèques par la poste qui sont conséquents cette semaine pour la garde d’enfants. »

Plus tard, en discutant de la façon dont certains Américains choisissent de rester au chômage plutôt que de retourner à des emplois à bas salaire, Biden a de nouveau chuchoté.

« Payez-les plus », a-t-il dit. « C’est la monnaie d’échange d’un employé maintenant. »

Les murmures ont été critiqués en ligne, les gens qualifiant la performance de « bizarre » et d' »effrayante ».

« Le Biden se penche et chuchote longuement dans le micro était très très bizarre », a tweeté Abigail Marone, attachée de presse du sénateur Josh Hawley (R-Mo.).

« Creepy Joe est vraiment effrayant », a plaisanté la militante conservatrice Brigitte Gabriel.

Lors de sa visite dans le Wisconsin, Biden a expliqué comment son plan d’infrastructure augmenterait les fonds pour les bus électriques, remplacerait 80 000 conduites d’eau en plomb à Milwaukee et améliorerait l’Internet haut débit.

Il a déclaré que le plan comprendrait également 109 milliards de dollars de financement pour les routes, les ponts et d’autres grands projets d’infrastructure.

Naturellement, le président s’est également arrêté pour acheter une glace lors d’une visite dans l’État