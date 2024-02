Biden dénonce les commentaires de Trump sur la Russie et l’OTAN comme étant « anti-américains »

Le président Biden a dénoncé mardi l’ancien président Donald J. Trump pour avoir encouragé la Russie à attaquer certains alliés de l’OTAN, qualifiant ces commentaires de « stupides », « honteux », « dangereux » et « anti-américains » alors qu’il implorait les républicains de la Chambre des représentants de défier leur candidat putatif. et adopter une nouvelle aide à la sécurité pour l’Ukraine et Israël.

Dans une déclaration télévisée, M. Biden a déclaré qu’un programme de dépenses de 95 milliards de dollars adopté plus tôt dans la journée lors d’un vote bipartite au Sénat était impératif pour aider à vaincre « l’assaut vicieux » de la Russie du président Vladimir V. Poutine contre l’Ukraine. Et il a lié le débat législatif au discours de campagne de M. Trump prenant parti pour Moscou face à des alliés européens qu’il jugeait « délinquants ».

“Peux-tu imaginer?” » a déclaré M. Biden aux journalistes à la Maison Blanche. « Un ancien président des États-Unis dit ça ? Le monde entier l’a entendu. Et le pire, c’est qu’il le pense vraiment. Aucun autre président de notre histoire ne s’est jamais incliné devant un dictateur russe. Permettez-moi de le dire aussi clairement que possible – je ne le ferai jamais. Pour l’amour de Dieu, c’est stupide, c’est honteux, c’est dangereux, ce n’est pas américain.»

M. Trump, qui exprime depuis longtemps son admiration pour M. Poutine et sa dérision pour l’OTAN et l’Ukraine, s’est vanté lors d’un rassemblement électoral ce week-end d’avoir averti les alliés de l’OTAN qui ne dépensaient pas suffisamment pour leurs propres armées qu’il ne viendrait pas dans leurs pays. défense si la Russie les attaquait, malgré l’article 5 de la charte de l’alliance exigeant que les membres s’entraident en cas d’attaque extérieure. Non seulement il ne les aiderait pas, a déclaré M. Trump, mais il « encouragerait » la Russie « à faire tout ce qu’elle veut » contre eux.