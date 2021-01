Le président américain Joe Biden a ordonné un examen des renseignements sur «l’extrémisme domestique», dans le cadre d’une vaste offensive contre les militants locaux à la suite de l’émeute du Capitole, y compris une enquête sur le «rôle des médias sociaux».

le «Évaluation complète des menaces» a été affecté vendredi au chef du renseignement de Biden, a déclaré l’attachée de presse Jen Psaki aux journalistes, annonçant un effort en trois volets contre «Extrémisme violent domestique», ce qu’elle considérait comme un «Sérieux et grandissant» danger.

« L’administration Biden affrontera cette menace avec les ressources et la résolution nécessaires », Dit Psaki. «Nous nous engageons à développer des politiques et des stratégies basées sur des faits, sur une analyse objective et rigoureuse et sur notre respect de la liberté d’expression et des activités politiques protégées par la Constitution.»

L’évaluation a été confiée au choix encore non confirmé de Biden pour le directeur du renseignement national, Avril Haines – un ancien directeur adjoint de la CIA sous le président Barack Obama – et sera coordonné avec le FBI et le Département de la sécurité intérieure (DHS).

En plus de l’enquête de renseignement, Psaki a déclaré que l’administration entreprendra une « Examen des règles » dirigé par le Conseil de sécurité nationale (NSC) pour «Déterminer comment le gouvernement peut mieux partager les informations sur cette menace», et à «Soutenir les efforts de prévention de la radicalisation.» Le NSC cherchera également à coordonner les agences fédérales pour «Se concentrer sur l’évolution des menaces» et même considérer le «Rôle des médias sociaux» dans l’extrémisme, bien que l’attaché de presse n’ait pas précisé ce que cela impliquerait, ne donnant qu’une large description de l’initiative.

Plus tôt cette semaine, le candidat de Biden à la tête du DHS, Alejandro Mayorkas, a déclaré à un panel du Sénat qu’il était déterminé à lutter contre l’extrémisme domestique, l’appelant «L’un des plus grands défis» l’agence fait face. Avant l’investiture du président mercredi, Haines s’est également engagé à consacrer des ressources de renseignement à la question, tenant compte d’un chœur de personnalités des médias et de législateurs exigeant des mesures à la suite de l’émeute de DC le 6 janvier.

L’ancien chef de la CIA de l’ère Obama, John Brennan, a félicité mercredi l’équipe de Biden pour « Bouger à la manière d’un laser » contre la prétendue menace, affirmant que la nouvelle administration irait après « Une alliance impie d’extrémistes religieux, d’autoritaristes, de fascistes, de fanatiques, de racistes, de nativistes » et – pour une raison quelconque – «Même les libertariens.» Cependant, on ne sait pas exactement qui se qualifie pour de telles désignations générales, et les appels à des efforts draconiens contre les dissidents locaux ont déclenché un retour en arrière, même au sein du Parti démocrate. La députée Rashida Tlaib (D-Michigan), membre de la « Squad » progressiste, a juré de s’opposer à toute autorité renforcée en réponse à l’émeute du Capitole, rappelant les « catastrophique » la croissance de l’appareil de sécurité américain à la suite des attentats du 11 septembre.

