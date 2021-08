Biden demande plus de temps à la Cour suprême avant la reprise des expulsions

Mardi, le président Joe Biden a annoncé une nouvelle politique qui, même lui, semble croire, sera annulée par la Cour suprême.

Biden a pris la parole lors d’une conférence de presse mardi après-midi peu de temps avant que les Centers for Disease Control and Prevention ne publient une nouvelle ordonnance imposant un moratoire sur certaines expulsions. La nouvelle ordonnance du CDC est sensiblement similaire à un précédent moratoire sur les expulsions qui a expiré fin juillet, à une exception près.

L’ancien moratoire et le nouveau s’appliquent aux personnes qui connaissent des difficultés financières et qui sont incapables de payer leur loyer, et les deux ordonnances visent à empêcher les gens de perdre leur maison et de devenir plus susceptibles de propager Covid-19 en conséquence. Mais le nouvel ordre ne s’applique qu’aux personnes qui vivent dans un comté « connaître des taux substantiels ou élevés de niveaux de transmission communautaire » de Covid-19.

C’est un geste risqué. Bien que la Cour suprême ait rejeté une demande d’arrêt de la version précédente du moratoire sur les expulsions en juin dernier, quatre juges ont voté pour faire droit à cette demande immédiatement. Et un cinquième, le juge Brett Kavanaugh, a indiqué qu’il annulerait toute tentative de prolonger le moratoire après le 31 juillet, à moins que le Congrès n’adopte une nouvelle législation autorisant un tel moratoire.

En d’autres termes, la nouvelle ordonnance du CDC risque de se heurter à un buzz judiciaire. Et, lors de sa conférence de presse de mardi, Biden n’a pas caché cette réalité.

Biden a révélé qu’il avait « recherché des spécialistes de la constitutionnalité » pour le conseiller sur la façon d’élaborer un nouveau moratoire sur les expulsions qui est « le plus susceptible d’être adopté » par les tribunaux, mais l’opinion majoritaire parmi les universitaires, a-t-il dit, est que tout nouveau moratoire poussé par le CDC est susceptible d’être vouée à l’échec. Les avocats du ministère de la Justice seront désormais confrontés à la tâche ingrate de défendre la nouvelle ordonnance du CDC devant le tribunal, après que le président en exercice a suggéré qu’il est peu probable que cette ordonnance survive au contact avec la justice.

Mais Biden a également révélé pourquoi il était prêt à risquer la colère d’un pouvoir judiciaire conservateur désireux de diminuer sa capacité à gouverner. Le moratoire sur les expulsions n’est pas censé exister dans le vide. Le Congrès a affecté 45 milliards de dollars d’allégements de loyer qui étaient censés aider les locataires en difficulté financière à cause de Covid-19. En théorie, le moratoire a été prolongé pour empêcher ces personnes d’être expulsées jusqu’à ce qu’elles reçoivent des chèques de secours qui leur permettraient de payer le loyer, sauvant ainsi les locataires et les propriétaires.

Dans la pratique, cependant, l’identification des personnes spécifiques qui devraient bénéficier d’un allégement de loyer est un cauchemar logistique. De nombreux États ont adopté des exigences de documentation onéreuses qui peuvent être difficiles à respecter pour les locataires en difficulté. Pour la plupart, les gouvernements étatiques et locaux chargés de distribuer ces fonds ne savent pas qui ils devraient cibler pour l’aide, car ils ne savent pas qui possède des immeubles locatifs et qui y habite. Et ils n’ont souvent pas le personnel pour traiter les demandes de secours rapidement. En conséquence, seulement 6,5 % environ des 45 milliards de dollars avaient été effectivement versés à la fin juin.

Et donc, Biden a concédé lors de sa conférence de presse de mardi que les tribunaux pourraient très bien annuler la nouvelle ordonnance du CDC. Mais il prie pour qu’ils ne le fassent pas si vite. « Par le temps [the new moratorium] fait l’objet d’un litige », a déclaré Biden, « cela donnera probablement un peu plus de temps pendant que nous distribuons ces 45 milliards de dollars à des personnes qui, en fait, sont en retard dans le loyer et n’ont pas l’argent. »

C’est une pièce dangereuse qui pourrait facilement se terminer par une Cour suprême vindicative qui priverait encore plus le gouvernement fédéral de son autorité pour lutter contre les pandémies. En règle générale, c’est une mauvaise idée de prendre une mesure particulière après que cinq juges ont déjà signalé qu’ils pensent que cette action est illégale.

Mais Biden semble parier qu’il reste suffisamment d’humanité dans un système judiciaire de plus en plus à droite pour qu’ils lui donnent plus de temps pour sauver les maisons des gens.

Comment nous sommes arrivés à ce point

Biden a été confronté à la fois à un problème politique et à un problème juridique après l’expiration du précédent moratoire du CDC fin juillet.

Le problème politique est que le Congrès ne semble pas avoir les voix pour adopter un nouveau moratoire, comme Kavanaugh l’a dit qu’il le devrait. Pourtant, des membres clés du Congrès, dont la présidente Nancy Pelosi, ont reproché à l’administration Biden d’avoir laissé expirer le moratoire sur les expulsions – même après que la Cour suprême a averti l’administration de ne pas le prolonger.

« Une action est nécessaire, et elle doit venir de l’administration », ont déclaré Pelosi et ses collègues leaders démocrates de la Chambre dans un communiqué publié dimanche. « C’est pourquoi les dirigeants de la Chambre appellent l’administration à prolonger immédiatement le moratoire. »

Pendant ce temps, la représentante Cori Bush (D-MO) a organisé une veillée de trois jours sur les marches du Capitole, dormant littéralement dehors sous la pluie, afin de faire pression sur le Congrès et l’administration pour qu’ils prolongent le moratoire.

Pourtant, au milieu de toutes ces pressions, l’administration Biden a correctement reconnu qu’elle avait un problème juridique encore plus difficile: une nouvelle ordonnance du CDC avait peu de chances de survivre au contact avec la Cour suprême. « Le président Biden aurait fortement soutenu une décision du CDC d’étendre davantage ce moratoire sur les expulsions pour protéger les locataires en ce moment de vulnérabilité accrue », a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué jeudi dernier, mais « malheureusement, la Cour suprême a clairement indiqué que cette option n’est plus disponible.

Bien que le nouveau moratoire diffère de l’ancien en ce qu’il ne s’applique que dans les zones où la propagation de Covid-19 est importante, il est peu probable que cette distinction convainque l’un des cinq juges qui pensent que la version antérieure du moratoire est illégale. Kavanaugh, le moins conservateur de ces cinq juges, a écrit que « les Centers for Disease Control and Prevention ont dépassé son autorité statutaire existante en décrétant un moratoire sur les expulsions à l’échelle nationale », et il a ajouté qu’« une autorisation claire et spécifique du Congrès (via une nouvelle législation) serait nécessaire pour le CDC de prolonger le moratoire après le 31 juillet.

Un défi supplémentaire auquel Biden est confronté est qu’il n’a pas seulement à convaincre la Cour suprême de rester un peu plus longtemps. Il doit également se soucier des juridictions inférieures. Les propriétaires et autres parties opposées au moratoire ont intenté une série de poursuites contestant l’ordonnance précédente du CDC, et au moins certains de ces cas ont été entendus par des juges de Trump qui ont adopté des attaques juridiques vraiment bizarres contre le moratoire.

Si un propriétaire conteste la nouvelle ordonnance du CDC, et si cette affaire est entendue par un juge fédéral de même idéologie, ce juge pourrait rendre une ordonnance à l’échelle nationale suspendant le moratoire. En effet, un juge suffisamment agressif pourrait le faire dès aujourd’hui.

En supposant qu’aucun juge ne rende une telle ordonnance à l’échelle nationale (ou que toute ordonnance bloquant le moratoire soit suspendue par une juridiction supérieure), il y a des raisons d’espérer que la Cour suprême puisse siéger avant de rendre une ordonnance bloquant la nouvelle ordonnance du CDC . (La Cour pourrait également confirmer la nouvelle ordonnance, bien que ce résultat soit très improbable.)

Dans Association des agents immobiliers de l’Alabama c. HHS, la contestation de l’ordonnance précédente du CDC parvenue à la Cour suprême, les plaignants ont initialement demandé aux juges de bloquer le moratoire sur les expulsions le 3 juin. Mais la Cour suprême n’a résolu l’affaire que le 29 juin. Peut-être que la Cour retardera une décision similaire lorsqu’il est confronté à un nouveau défi pour le nouvel ordre du CDC.

L’opinion de Kavanaugh dans Association des agents immobiliers de l’Alabama, suggère également qu’il peut avoir de la sympathie pour les locataires qui attendent que le gouvernement traite leur argent de l’allégement de loyer. Bien que son opinion ait été brève, il a déclaré qu’il autoriserait le moratoire à se poursuivre jusqu’à la fin juillet « parce que le CDC prévoit de mettre fin au moratoire dans quelques semaines seulement, le 31 juillet, et parce que ces quelques semaines permettront d’autres et une distribution plus ordonnée des fonds d’aide au loyer alloués par le Congrès.

Cela dit, la majorité conservatrice de la Cour a tendance à être hostile envers les agences fédérales qui imposent des obligations aux entreprises, y compris aux propriétaires. Et cette majorité a déjà réduit une grande partie du pouvoir du gouvernement pour lutter contre la pandémie, par exemple en accordant de larges exemptions aux églises et autres lieux de culte qui s’opposent aux ordonnances de santé publique.

Le plus grand risque découlant de la nouvelle ordonnance du CDC, en d’autres termes, est que la Cour puisse s’en prendre à Biden pour avoir pris une mesure dont le président savait qu’il était peu probable qu’elle survive au contact avec le pouvoir judiciaire – et que les juges pourraient punir le président en diminuant sa capacité à contrôler Covid-19 encore plus qu’ils ne l’ont déjà fait.