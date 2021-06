Biden demande l’accès aux laboratoires de Wuhan pour déterminer si Covid-19 est le résultat d’une «expérience qui a mal tourné» – RT USA News

Le président américain Joe Biden a révélé dimanche que lui et d’autres dirigeants du G7 avaient parlé d’accéder aux laboratoires de Wuhan, en Chine, pour déterminer si Covid-19 était le résultat d’une expérience chinoise qui a mal tourné.

Lors d’une conférence de presse à la conférence du G7 à Cornwall, en Angleterre dimanche, Biden a appelé la Chine à commencer à agir « de manière plus responsable en termes de normes internationales sur les droits de l’homme et la transparence ».

Le président a ensuite révélé que l’une des préoccupations que lui et d’autres dirigeants du G7 avaient soulevées était que « nous n’avons pas eu accès aux laboratoires pour déterminer si oui ou non » Covid-19 était le résultat de chauves-souris sur les marchés chinois « Interface avec les animaux et l’environnement », ou alors « Une expérience qui a mal tourné dans un laboratoire. »

« Je ne suis pas parvenu à une conclusion parce que notre communauté du renseignement n’est pas encore certaine », Biden a déclaré, ajoutant cependant qu’il était « important de connaître la réponse » afin que la communauté internationale puisse prédire et empêcher qu’une autre pandémie ne se produise à l’avenir.

« Le monde doit avoir accès » a-t-il soutenu, concluant que lui et d’autres dirigeants essayaient de trouver un moyen de gagner en transparence.





L’ancien président Donald Trump a affirmé à plusieurs reprises que Covid-19 provenait d’un laboratoire de Wuhan et a déclaré le mois dernier à l’animateur de podcast Dan Bongino qu’il avait « très, très peu de doute » le virus provient de l’Institut de virologie de Wuhan. Dans une déclaration jeudi, il a demandé à la Chine de payer 10 000 milliards de dollars en « réparations » au monde pour « ce qu’ils ont permis d’arriver. »

Les affirmations de Trump, ainsi que son insistance à appeler Covid-19 « le virus chinois » ont conduit à des allégations selon lesquelles il est à l’origine d’une récente augmentation des crimes de haine anti-asiatiques aux États-Unis, cependant.

La Chine a rejeté les allégations selon lesquelles le virus s’était échappé d’un laboratoire, l’ambassade de Chine aux États-Unis les appelant « pas différent des mensonges selon lesquels l’Irak possédait des armes de destruction massive il y a 12 ans ».





