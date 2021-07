Biden demande la prolongation du moratoire sur les expulsions alors que le gigantesque fonds d’aide n’est pas distribué et que le marché du logement commence à vaciller – RT USA News

Le moratoire sur les expulsions de 11 mois qui a maintenu des millions d’Américains chez eux malgré la perte d’emplois et de moyens de subsistance en raison des fermetures de Covid-19 se termine ce week-end – mais le président Joe Biden a supplié le Congrès de le prolonger.

La Maison Blanche aurait aimé prolonger le moratoire fédéral sur les expulsions, a déclaré un communiqué publié jeudi par l’administration Biden, mais elle n’a eu d’autre choix que de laisser la protection expirer samedi – après « La Cour suprême a clairement indiqué que cette option n’était plus disponible. »

Autrement dit, à moins que le Congrès « prolonger le moratoire sur les expulsions pour protéger ces locataires vulnérables et leurs familles sans délai. »

Appeler à une nouvelle prolongation de ce qui a déjà été près d’un an de séjours d’expulsion, comme ordonné par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) est un signe que le gouvernement fédéral n’a toujours pas trouvé comment éviter de jeter des millions d’Américains hors de leurs maisons dans ce qui est censé être la pandémie la plus meurtrière de leur vie.





Ce qui a commencé en mars comme une interdiction limitée d’expulser les locataires qui ont reçu une aide fédérale s’est rapidement transformé en une interdiction totale des expulsions, avec un groupe d’agents immobiliers disant à Biden en janvier que 40 millions d’Américains étaient déjà en retard de loyer à hauteur de 70 milliards de dollars. dans les paiements manqués.

Biden a déjà épuisé ses propres options en déclarant une prolongation d’un mois des avantages en juin, à un moment où 14% des locataires adultes américains étaient en retard pour payer leurs propriétaires.

Comme indiqué dans le mémo de la Maison Blanche de jeudi, cependant, la Cour suprême a restreint la capacité du CDC de prolonger indéfiniment son moratoire au-delà de la fin juillet, notant seulement « autorisation claire et précise du Congrès » ouvrirait la voie à une nouvelle extension.

Biden a également contacté les ministères du Logement et du Développement urbain (HUD), de l’Agriculture et des Anciens combattants pour prolonger leur propre gel des expulsions jusqu’en septembre, et a supplié les différents États et municipalités qui ont reçu des milliards de dollars d’aide au loyer d’urgence dans le cadre de Covid -19 programmes de secours pour commencer à le transmettre réellement aux destinataires visés. De nombreux États ont déboursé moins de 5 % de leur part des 45 milliards de dollars que le Congrès a affectés à cet allégement.

Au moins 3,6 millions d’Américains risquaient d’être expulsés au cours des deux prochains mois au 5 juillet, selon l’enquête Household Pulse Survey du US Census Bureau. Les procédures d’expulsion prennent souvent du temps à s’engager, ce qui signifie que beaucoup d’autres pourraient subir le même sort avant la fin de l’année.





Alors que l’aide fédérale Covid-19 à ceux qui ont conservé leur emploi – peut-être en prenant une réduction de salaire ou en passant à temps partiel – n’a dépassé que quelques milliers de dollars au cours des 18 derniers mois, les allocations de chômage ont été pendant un certain temps si lucratives que beaucoup ont complètement renoncé à chercher du travail, réalisant qu’ils pourraient gagner plus d’argent en restant à la maison en collectant des chèques. Ces paiements ont sans aucun doute économisé des millions d’autres d’une éviction potentielle, mais ils commencent également à se tarir car de nombreux États sont confrontés à des pénuries de travailleurs – ce qui signifie que ces masses sans emploi doivent retrouver du travail.

Bien que le moratoire n’ait pas réussi à aider certains locataires, il a réussi à affamer les propriétaires maman-et-pop qui ne pouvaient pas se permettre de perdre l’équivalent d’un an de loyer de leurs locataires, les forçant à vendre leurs propriétés à leur institution institutionnelle beaucoup plus grande. frères qui contrôlent de plus en plus la politique du logement.

Seul un tiers de ces petits propriétaires étaient admissibles au peu d’allégement hypothécaire qui leur a été accordé, et aucun n’a été épargné par les dépenses annuelles des impôts fonciers. Mais des sociétés de capital-investissement comme Blackstone, avec des milliers de milliards de dollars d’actifs pour absorber les locataires mauvais payeurs, se sont heureusement installées pour s’emparer de quartiers entiers, faisant encore augmenter les loyers dans un cercle vicieux qui laisse invariablement l’Américain moyen tenir le sac.

En effet, les sociétés de capital-investissement sont apparemment devenues gourmandes, achetant des maisons à travers les États-Unis pour des milliers de dollars de plus que ce qu’elles valent. À tel point que, dans un marché déjà extrêmement gonflé, les ventes de maisons ont en fait chuté de manière inattendue pour le mois de juin partout sauf dans les États du nord-est.

Cet arrêt choquant de l’incroyable bulle immobilière toujours croissante a suggéré aux observateurs que le marché pourrait – au moins temporairement – ​​avoir mordu plus qu’il ne pouvait mâcher. Biden essaie peut-être simplement de calmer les choses, mais avec le Congrès jusqu’aux genoux dans les audiences de signalisation de la vertu, il est peu probable qu’ils aient le temps d’arrêter ce qu’ils font et de sauver la vie des Américains.





