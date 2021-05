Biden demande la fin de la violence

Le président Joe Biden a appelé jeudi à une désescalade de la violence en Israël et dans la bande de Gaza alors que les attaques s’intensifient et que de plus en plus de personnes sont tuées.

Le président a déclaré aux journalistes à la Maison Blanche qu’il comptait avoir des conversations supplémentaires avec les dirigeants de la région.

Les forces terrestres israéliennes ont bombardé et envoyé des troupes et des chars à la frontière de Gaza après que des militants palestiniens aient tiré plus de roquettes sur Israël jeudi.

Au moins 103 personnes ont été tuées, dont 27 enfants, à Gaza au cours des quatre derniers jours, selon des responsables médicaux palestiniens. Sept personnes ont été tuées en Israël, dont un soldat et des civils, au milieu de frappes aériennes et d’attaques à la roquette entre l’armée israélienne et le groupe militant Hamas, qui gouverne la bande de Gaza.