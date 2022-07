Biden demande au Sénat de ratifier les candidatures de la Suède et de la Finlande à l’OTAN – News 24

Les pays nordiques remplissent toutes les conditions et “seront des contributeurs nets à l’Alliance”, a déclaré le président américain.

Le président américain Joe Biden a soumis lundi au Sénat les protocoles d’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN, demandant aux législateurs d’accélérer le processus de ratification.

Dans un message écrit au Sénat, le président a déclaré que les deux pays nordiques remplissent toutes les conditions pour rejoindre l’alliance. Suède et Finlande »seront des contributeurs nets à l’Alliance, tant en termes de capacités que de ressources, et ils partagent des valeurs d’une importance cruciale avec les États-Unis», a-t-il soutenu, ajoutant que leur adhésion contribuera à faire avancer les priorités de Washington au sein de l’OTAN.

Biden a appelé les sénateurs à ratifier les candidatures d’adhésion de la Suède et de la Finlande dès que possible. “Je demande au Sénat de continuer à travailler avec mon administration pour faire avancer une Europe forte et libre en fournissant ses conseils et son consentement rapides à la ratification des protocoles,” il a écrit. “Nous encourageons également tous les Alliés à agir rapidement dans leurs propres processus de ratification, compte tenu des considérations mondiales actuelles.”















À la mi-mai, la Suède et la Finlande ont officiellement demandé à rejoindre l’OTAN au milieu du conflit ukrainien, rompant ainsi avec des traditions de neutralité vieilles de plusieurs décennies. Alors que la plupart des membres ont salué les candidatures, elles ont été bloquées par la Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan accusant la Suède et la Finlande de promouvoir le terrorisme et de soutenir les militants kurdes.

Ankara a par la suite retiré ses objections après que la Suède et la Finlande ont promis de répondre aux demandes d’extradition de la Turquie, de supprimer les contrôles à l’exportation et de mettre fin au soutien aux groupes qu’Ankara considère comme terroristes.

Début juillet, les membres de l’OTAN ont signé les protocoles d’ascension, qui doivent être ratifiés par les législateurs de toutes les nations qui font partie de l’alliance.