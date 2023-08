Biden demande au Congrès plus de 13 milliards de dollars pour soutenir l’Ukraine et 12 milliards de dollars pour le fonds en cas de catastrophe

WASHINGTON (AP) – L’administration Biden a demandé jeudi au Congrès de fournir plus de 13 milliards de dollars d’aide de défense d’urgence à l’Ukraine et 8 milliards de dollars supplémentaires pour le soutien humanitaire jusqu’à la fin de l’année, une autre injection massive d’argent alors que l’invasion russe se poursuit. et l’Ukraine pousse une contre-offensive contre les forces profondément enracinées du Kremlin.

Le paquet comprend 12 milliards de dollars pour reconstituer les fonds fédéraux américains en cas de catastrophe à la maison après une saison climatique mortelle de chaleur et de tempêtes, et des fonds pour renforcer l’application à la frontière sud avec le Mexique, y compris de l’argent pour freiner le flux de fentanyl mortel. Tout compte fait, c’est un paquet de 40 milliards de dollars.

Alors que la dernière demande de financement de la Maison Blanche pour l’Ukraine a été facilement approuvée en 2022, la dynamique est différente cette fois.

Une division politique sur la question s’est creusée, la Chambre dirigée par les républicains faisant face à une énorme pression pour manifester son soutien au chef du parti, Donald Trump, qui a été très sceptique à l’égard de la guerre. Et le soutien américain à l’effort s’est lentement adouci.

La directrice du budget de la Maison Blanche, Shalanda Young, dans une lettre au président de la Chambre, Kevin McCarthy, a exhorté à une action rapide pour donner suite à «l’engagement des États-Unis envers la défense du peuple ukrainien de sa patrie et de la démocratie dans le monde», ainsi que d’autres besoins.

La demande a été élaborée dans le but d’obtenir le soutien des républicains, ainsi que des démocrates, en particulier avec un financement national accru autour des problèmes frontaliers – une priorité absolue pour le GOP, qui a été très critique à l’égard de l’approche de l’administration Biden pour arrêter le flux de migrants en provenance du Mexique.

Pourtant, le prix de 40 milliards de dollars est peut-être trop élevé pour les républicains qui se battent pour réduire, et non augmenter, les dépenses fédérales. En tant que demande supplémentaire, le paquet que la Maison Blanche envoie au Congrès ne dépasse pas les plafonds budgétaires convenus par les deux parties dans le cadre de la confrontation au plafond de la dette plus tôt cette année.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a déclaré dans un communiqué qu’il y avait un fort soutien bipartisan au Sénat américain.

« La dernière demande de l’administration Biden montre l’engagement continu de l’Amérique à aider les Américains ici chez eux et nos amis à l’étranger », a-t-il déclaré. « Nous espérons nous joindre à nos collègues républicains cet automne pour éviter une fermeture inutile du gouvernement et financer cette demande supplémentaire d’urgence cruciale. »

Le président Joe Biden et son équipe de sécurité nationale ont déclaré à plusieurs reprises que les États-Unis aideraient l’Ukraine « aussi longtemps qu’il le faudra » à chasser la Russie de ses frontières. En privé, des responsables de l’administration ont averti les responsables ukrainiens qu’il y a une limite à la patience d’un Congrès étroitement divisé – et du public américain – pour les coûts d’une guerre sans fin claire.

« Pour les personnes qui pourraient s’inquiéter que les coûts deviennent trop élevés, nous leur demanderions quels seraient les coûts – pas seulement en trésor mais en sang, peut-être même en sang américain – si Poutine subjuguait l’Ukraine », a déclaré le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John. Kirby a déclaré cette semaine.

Le soutien du public américain à la fourniture d’armes à l’Ukraine et à une aide économique directe s’est adouci avec le temps. Un sondage AP-NORC réalisé en janvier 2023 autour de la première année du conflit a révélé que 48 % étaient favorables à ce que les États-Unis fournissent des armes à l’Ukraine, contre 60 % d’adultes américains qui étaient favorables à l’envoi d’armes à l’Ukraine en mai 2022. Alors que les démocrates ont généralement été plus favorables que les républicains à l’offre d’armes, leur soutien a légèrement chuté de 71% à 63% au cours de la même période. Le soutien des républicains a encore chuté, passant de 53 % à 39 %.

Des dizaines de républicains à la Chambre et certains sénateurs du GOP ont exprimé des réserves, et ont même voté contre, dépensant plus de dollars fédéraux pour l’effort de guerre. Beaucoup de ces républicains s’alignent sur les objections de Trump à l’implication des États-Unis à l’étranger.

Cela signifie que tout vote final sur l’aide à l’Ukraine devra probablement s’appuyer sur une forte coalition dirigée par des démocrates du parti de Biden pour garantir l’approbation.

Pour faciliter le passage, le Congrès essaierait probablement de lier le paquet à une mesure incontournable pour un financement gouvernemental plus large aux États-Unis qui est nécessaire d’ici le 1er octobre pour empêcher toute fermeture des bureaux fédéraux.

Les membres du Congrès ont pressé à plusieurs reprises les dirigeants du département de la Défense sur la précision avec laquelle les États-Unis suivent leur aide à l’Ukraine pour s’assurer qu’elle ne fait pas l’objet de fraude ou ne se retrouve pas entre de mauvaises mains. Le Pentagone a déclaré qu’il avait un « programme robuste » pour suivre l’aide lorsqu’elle traverse la frontière avec l’Ukraine et pour la surveiller une fois qu’elle est là, en fonction de la sensibilité de chaque système d’armement.

L’Ukraine poursuit sa contre-offensive en cours, dans le but de déloger les forces du Kremlin du territoire qu’elles occupent depuis une invasion à grande échelle en février 2022. La contre-offensive s’est heurtée à un terrain fortement miné et à des fortifications défensives renforcées.

Les États-Unis ont approuvé quatre séries d’aides à l’Ukraine en réponse à l’invasion russe, pour un total d’environ 113 milliards de dollars, une partie de cet argent étant destinée au réapprovisionnement de l’équipement militaire américain qui a été envoyé en première ligne. Le Congrès a approuvé la dernière série d’aides en décembre, totalisant environ 45 milliards de dollars pour l’Ukraine et les alliés de l’OTAN. Bien que le paquet ait été conçu pour durer jusqu’à la fin de l’exercice en septembre, cela dépend beaucoup des événements sur le terrain.

À l’époque, il y avait des questions sur le déclin du soutien républicain pour approuver le paquet, mais il a finalement été adopté. Maintenant, cependant, le président de la Chambre McCarthy fait face à des pressions pour destituer Biden pour des allégations non prouvées d’inconduite financière et il n’est pas clair si une démonstration rapide de soutien à l’Ukraine pourrait causer des dommages politiques dans ce qui devrait être une campagne de réélection meurtrière en 2024.

Trump soutient que l’implication américaine n’a fait que rapprocher la Russie d’autres États adversaires comme la Chine, et a condamné les dizaines de milliards de dollars que les États-Unis ont fournis en aide à l’Ukraine.

___

Longtemps rapporté de Chicago.

Lisa Mascaro et Colleen Long, l’Associated Press