WASHINGTON – Président Joe Biden a appelé jeudi le Congrès à adopter un vaste programme de dépenses de défense qui comprendrait des dizaines de milliards de dollars d’armes supplémentaires pour Israël et l’Ukraine.

Biden a qualifié le paquet « d’engagement sans précédent en faveur de la sécurité d’Israël qui renforcera l’avantage militaire qualitatif d’Israël » dans un discours prononcé aux heures de grande écoute devant le bureau ovale, tout juste après un voyage à Tel Aviv.

« Nous ne laisserons pas les terroristes comme le Hamas et les tyrans comme [Russian President Vladimir] Poutine gagne », a déclaré Biden. « Je refuse que cela se produise. »

Biden n’a pas mentionné les tensions accrues dans tout le Moyen-Orient, l’Iran menaçant de riposter si Israël procédait à une invasion terrestre de la bande de Gaza. Quelques heures seulement avant le discours du président, des responsables américains ont déclaré que la marine avait abattu des missiles tirés par les Houthis soutenus par l’Iran au large des côtes du Yémen. Les forces américaines stationnées en Irak et en Syrie – qui abritent toutes deux une multitude de milices soutenues par l’Iran – ont également été attaquées.

Pendant ce temps, la Chambre ne peut adopter aucune loi sans un nouveau président alors que les protestations contre le soutien américain à Israël se propagent du Capitole au Département d’État jusqu’aux ambassades américaines au Moyen-Orient. En plus de cela, l’administration Biden est presque à court de fonds pour continuer à armer l’Ukraine contre l’invasion russe.

Le Congrès s’attend à ce que la demande de dépenses supplémentaires en matière de défense de la Maison Blanche s’élève à environ 100 milliards de dollars, la part du lion revenant à l’Ukraine et une plus petite partie à Israël, ainsi qu’un financement supplémentaire pour les armes à Taiwan et la sécurité de la frontière sud.

Israël a demandé aux États-Unis des munitions supplémentaires à guidage de précision, qu’Israël utilise pour bombarder la bande de Gaza, ainsi que davantage d’intercepteurs Iron Dome utilisés pour abattre les attaques à la roquette du Hamas.

Après les attaques du Hamas la semaine dernière, l’administration Biden a envoyé à Israël des munitions d’attaque directe conjointe (JDAMS), des bombes de petit diamètre, des obus d’artillerie de 155 millimètres et des munitions provenant des stocks américains, selon le Pentagone. Le ministère israélien de la Défense a annoncé jeudi avoir également reçu des véhicules blindés des États-Unis alors qu’il se prépare à une éventuelle invasion terrestre de Gaza. Et le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder, a déclaré jeudi que les États-Unis enverraient à Israël des intercepteurs Iron Dome supplémentaires dans les jours à venir.

Israël a également recours à des ventes commerciales directes avec des sous-traitants américains de la défense pour stocker ses arsenaux en prévision d’une éventuelle invasion terrestre de Gaza. Quelque 1 800 kits JDAM, qui transforment des bombes « stupides » en armes de précision, ont été acheminés vers Israël par cette voie, a déclaré un responsable américain sous couvert d’anonymat pour discuter des transferts.

Israël a également déclaré avoir largué au moins 6 000 bombes sur la bande de Gaza au cours des six premiers jours de sa campagne, soit plus que la coalition dirigée par les États-Unis n’a lâché au cours de n’importe quel mois de sa campagne contre l’État islamique.

La campagne de bombardements israélienne a tué quelque 3 500 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza. Les premières attaques du Hamas qui ont déclenché la guerre ont tué environ 1 400 Israéliens.

« L’accent est mis sur les dégâts, pas sur la précision », déclare l’armée israélienne. Le contre-amiral porte-parole Daniel Hagari a déclaré à Haaretz la semaine dernière.

Josh Paul, directeur des affaires du Congrès au bureau des affaires politico-militaires du Département d’État, a démissionné mercredi en signe de protestation contre la poursuite des transferts d’armes vers Israël. Sa lettre de démission publiée sur LinkedIn a qualifié les transferts de « à courte vue, destructeurs, injustes et contradictoires avec les valeurs mêmes que nous épousons publiquement ».

Dans une interview avec la National Public Radio jeudiil a appelé l’administration Biden à adhérer à ses nouvelle politique de transfert d’armes conventionnelles. Cette politique stipule que le Département d’État n’autorisera pas un transfert d’armes et qu’il est « plus probable qu’improbable » que le pays destinataire utilisera les armes pour commettre ou faciliter la commission d’actes tels que le génocide, les crimes contre l’humanité, les violations des Conventions de Genève ou des actes graves. violations du droit international.

« Les bombes air-sol et toutes les armes explosives utilisées dans les zones urbaines constituent l’un des plus grands dégâts pour les civils en temps de guerre », a déclaré John Chappell, juriste au Center for Civilians in Conflict, à Defense News. « Étant donné la forte probabilité que de telles armes puissent contribuer à des dommages civils ou même à des violations du droit international, à la lumière de ce que nous avons vu jusqu’à présent – ​​à la fois dans les déclarations publiques des responsables israéliens et dans les dommages réels causés aux civils – je pense qu’il est raisonnable pour l’administration et Le Congrès doit aborder cette question avec une grande préoccupation en ce qui concerne la volonté politique d’éviter des dommages aux civils.

Les États-Unis fournissent à Israël une aide militaire de 3,8 milliards de dollars par an.

La police de Capitol Hill a arrêté mercredi quelque 300 manifestants qui manifestaient contre l’ajout d’Israël dans le bâtiment de bureaux de Cannon House, organisée par Jewish Voice for Peace.

Alors qu’une minorité de démocrates progressistes a appelé à un cessez-le-feu, la majorité des républicains et des démocrates au Capitole soutiennent un autre programme d’aide à Israël. Le plan d’aide à l’Ukraine bénéficie également d’un solide soutien bipartisan, mais près de la moitié du caucus républicain de la Chambre des représentants s’oppose désormais à une aide supplémentaire à Kiev.

Et tout cela est sans objet si la Chambre ne parvient pas à nommer un nouveau président après l’éviction du représentant Kevin McCarthy, R-Calif., de son poste plus tôt ce mois-ci. Le représentant Jim Jordan, R-Ohio, a échoué deux votes consécutifs cette semaine pour devenir président.

Ukraine

Les Républicains de la Chambre ont supprimé 6 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine lorsque le Congrès a adopté un projet de loi de financement provisoire nécessaire pour éviter une fermeture du gouvernement au début du mois. Le Pentagone dispose de moins de 5,5 milliards de dollars pour continuer à transférer des armes vers l’Ukraine.

Le Sénat a l’intention d’aller de l’avant avec la demande supplémentaire de la Maison Blanche avec le soutien des deux partis, et l’administration Biden espère que l’inclusion de fonds pour la frontière sud pourra aider à influencer les républicains. Mais à la Chambre, de nombreux républicains s’opposent au regroupement de l’aide d’Israël et de l’Ukraine – malgré leur échec à élire un nouveau président.

La Maison Blanche espère que sa demande concernant l’Ukraine sera maintenue jusqu’aux élections présidentielles de l’année prochaine, l’ancien président républicain Donald Trump s’étant opposé à une aide accrue pour Kiev.

En plus, Axios a rapporté jeudi que les États-Unis envoient à Israël deux batteries Iron Dome de rechange figurant dans l’inventaire de l’armée, que certains législateurs avaient déjà cherché à envoyer en Ukraine avant les attaques du Hamas.

Stacie Pettyjohn, chercheuse principale au Center for a New American Security, a déclaré à Defense News qu’il y avait « potentiellement davantage de chevauchements maintenant, en particulier du côté de la défense aérienne ». Mais ce n’est toujours pas formidable.

Elle a noté que l’industrie de défense américaine peut augmenter ses stocks d’armes air-sol recherchées par Israël dans une certaine mesure, même si l’armée de l’air a réduit ses achats de ces armes depuis la fin de la guerre en Afghanistan et de la campagne contre l’État islamique.

« Ce sont des systèmes où il y a une capacité excédentaire parce que nous l’avons renforcée lors de l’opération Inherent Resolve contre ISIS », a déclaré Pettyjohn.

Plus largement, la base industrielle de défense a eu du mal à suivre le rythme des efforts visant à remplacer les armes envoyées en Ukraine à partir des stocks américains et à armer Taïwan. Taipei se plaint souvent d’un retard de vente d’armes d’environ 19 milliards de dollars pour les armes achetées aux États-Unis.