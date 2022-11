Biden demande au Congrès d’intervenir dans le différend ferroviaire alors que la date limite de grève approche

WASHINGTON – Le président Biden a appelé lundi le Congrès à intervenir dans le conflit de travail qui s’aggrave entre les compagnies ferroviaires et leurs travailleurs syndiqués, avertissant qu’une grève qui fermerait les trains de marchandises quelques jours avant Noël serait dévastatrice pour l’économie nationale.

Dans un communiqué, M. Biden a exhorté le Congrès à adopter une législation pour imposer un accord que son administration a aidé à négocier mais qui n’a pas réussi à gagner le soutien de tous les syndicats des chemins de fer.

“Le jour où il a été annoncé, les dirigeants syndicaux, les chefs d’entreprise et les élus l’ont tous salué comme une résolution équitable du différend entre les hommes et les femmes travailleurs des syndicats de fret ferroviaire et les entreprises de cette industrie”, a déclaré M. Biden. dit dans le communiqué.

Il a appelé le Congrès à “adopter immédiatement une législation pour adopter” l’accord.

La décision de M. Biden de peser sur la possibilité d’une grève nationale des chemins de fer intervient après des semaines au cours desquelles son administration a déclaré qu’il appartenait aux syndicats et aux compagnies ferroviaires de trouver un moyen de résoudre leurs problèmes sans la douleur d’un arrêt de travail paralysant. . Quelques heures à peine avant l’annonce de M. Biden, son attaché de presse a exhorté les deux parties à trouver rapidement une solution.