Biden demande au Congrès d’interdire les “ armes de guerre dans nos rues ” alors qu’il profite du 3e anniversaire de la fusillade de Parkland pour exiger le contrôle des armes à feu

Le président Joe Biden a publié une déclaration permettant d’examiner de plus près ce que sera sa politique de «bon sens» sur les lois sur les armes à feu, exigeant, entre autres, que le Congrès passe des vérifications universelles des antécédents et interdise les «armes d’assaut».

«Aujourd’hui, j’appelle le Congrès à adopter des réformes de bon sens de la législation sur les armes à feu» Biden a déclaré dans sa déclaration de dimanche. Le timing correspondait au troisième anniversaire de la fusillade de Parkland, qui a vu un homme armé ouvrir le feu à l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas de Parkland, en Floride, tuant 17 personnes et en blessant 17 autres.

Biden a longtemps promis de mettre son poids derrière des lois plus strictes sur les armes à feu s’il était élu président et que ses idées parcouraient la liste des revendications courantes que les défenseurs du contrôle des armes à feu poussent souvent. Le président appelle à des vérifications universelles des antécédents sur toutes les ventes d’armes à feu, interdisant les magazines de grande capacité, un “armes d’assaut” interdire, et “Éliminer l’immunité pour les fabricants d’armes qui ont sciemment mis des armes de guerre dans nos rues.”

«Nous devons à tous ceux que nous avons perdus et à tous ceux qui sont restés de pleurer pour faire un changement. Il est temps d’agir,” Dit Biden.

Bien qu’il appelle le Congrès à agir, Biden a promis que son administration sera “N’attendez pas le prochain tir de masse” prendre des dispositions.

Les démocrates détenant la majorité à la Chambre et une division égale au Sénat laissant le vice-président Kamala Harris comme vote décisif, les démocrates se trouvent dans une position légèrement favorable en ce qui concerne de nouvelles lois potentielles sur les armes à feu.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré la semaine dernière que Biden était «Personnellement engagé» pousser nouveau «Mesures de sécurité des armes à feu» pendant son mandat.

Les dirigeants des groupes de défense du contrôle des armes à feu ont également récemment rencontré Susan Rice, qui dirige le Conseil de politique intérieure de la Maison-Blanche, et Cedric Richmond, directeur du Bureau de l’engagement public de la Maison-Blanche, et sont repartis confiants que de nouvelles lois sur les armes à feu seront adoptées, et non uniquement via le Congrès, mais aussi par une action exécutive.

«Le président Biden s’est engagé à prendre des mesures exécutives et à travailler avec le Congrès pour mettre en place des réformes qui assureront la sécurité des enfants et des communautés de ce pays», Peter Ambler, chef du groupe de contrôle des armes à feu Giffords, a déclaré après la réunion.

