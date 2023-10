Plus de 9 milliards de dollars seraient réservés à l’aide humanitaire en Ukraine, en Israël et à Gaza.

Le président américain Joe Biden a soumis une demande au Congrès de plus de 105 milliards de dollars pour fournir une aide humanitaire et militaire à Israël et à l’Ukraine, une aide humanitaire à Gaza et pour le contrôle de l’immigration à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

La Maison Blanche a publié la demande de financement vendredi, à la suite d’un discours prononcé la veille par Biden dans lequel il avait affirmé que la sécurité américaine était liée au succès de l’Ukraine et d’Israël.

« Cette demande de budget est essentielle pour faire progresser la sécurité nationale américaine et garantir la sécurité du peuple américain », a déclaré vendredi aux journalistes le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, faisant écho aux commentaires du discours de Biden.

Ces commentaires interviennent alors qu’Israël continue de bombarder la bande de Gaza assiégée en réponse à une attaque du Hamas dans le sud d’Israël qui a tué au moins 1 400 personnes, selon des responsables israéliens.

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que 4 137 personnes ont été tuées dans les bombardements israéliens et que les conditions humanitaires à Gaza ont atteint des niveaux critiques alors que le personnel médical réclame du carburant et une aide qui n’ont pas encore été concrétisées.

La campagne israélienne a déclenché des protestations dans la région du Moyen-Orient et ses critiques ont accusé les États-Unis de fermer les yeux sur les violations du droit international.

La demande de Biden se heurte également à des circonstances politiques complexes à Washington, où les républicains à la Chambre des représentants luttent depuis plus de deux semaines pour sélectionner un candidat pour le rôle vital de président de la Chambre.

Certains membres du Parti républicain ont également intensifié leur résistance à une nouvelle aide américaine à l’Ukraine, un dilemme que Biden pourrait espérer contourner en associant l’aide ukrainienne au soutien à Israël et au contrôle des frontières américaines avec le Mexique, deux questions importantes pour le parti conservateur.

La plus grande partie des dépenses est consacrée à l’Ukraine, avec plus de 61 milliards de dollars à cet effet. Plus de 14 milliards de dollars seraient destinés à Israël, dont une grande partie serait destinée au système de défense aérienne du pays connu sous le nom de « Dôme de fer » et à d’autres achats d’armes.

Plus de 9 milliards de dollars seraient réservés à l’aide humanitaire en Ukraine, en Israël et à Gaza, et près de 14 milliards de dollars seraient consacrés au contrôle des frontières américaines.

« Le monde regarde et le peuple américain s’attend à juste titre à ce que ses dirigeants se réunissent et répondent à ces priorités », a déclaré la directrice du budget de Biden, Shalanda Young, dans une lettre adressée au président par intérim de la Chambre, Patrick McHenry. « J’exhorte le Congrès à les aborder dans le cadre d’un accord bipartite global dans les semaines à venir. »