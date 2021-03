Trump a durci les règles du programme en interdisant également les références pour les services d’avortement. Depuis ces changements, environ un quart des cliniques et autres prestataires qui avaient reçu des subventions fédérales pour aider les patients non assurés ou à faible revenu ne participent plus, selon la Kaiser Family Foundation non partisane. Les défenseurs disent que cela a réduit l’accès des femmes à la contraception, au dépistage du cancer et aux soins préventifs.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy