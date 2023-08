Biden demande 20,6 milliards de dollars pour l’Ukraine alors que la contre-offensive crachote

Commentez cette histoire Commentaire

Le président Biden a demandé jeudi au Congrès d’approuver un financement supplémentaire de 20,6 milliards de dollars pour l’Ukraine, alors que l’armée de ce pays lutte pour remporter une victoire décisive dans sa contre-offensive contre la Russie. Dans une lettre aux législateurs, le Bureau de la gestion et du budget de la Maison Blanche a demandé 13 milliards de dollars de nouvelle aide militaire et 8,5 milliards de dollars d’aide économique, humanitaire et de sécurité supplémentaires pour l’Ukraine et d’autres pays touchés par la guerre. La demande de financement comprend également d’autres formes d’assistance à l’Ukraine.

La Maison Blanche cherche également plus de 12 milliards de dollars pour les secours en cas de catastrophe et d’autres fonds nationaux d’urgence, y compris les ouragans, ainsi que des dizaines de millions de dollars pour augmenter le salaire des pompiers en première ligne des incendies de forêt qui ont frappé de nombreuses régions du pays. .

Au total, Biden demande au Congrès environ 40 milliards de dollars de nouvelles dépenses.

Le financement lié à la guerre en Ukraine – qui approche maintenant de son 18e mois – est susceptible de s’avérer l’élément le plus controversé. Les États-Unis ont déjà accordé plus de 60 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine, dont plus de 40 milliards de dollars d’assistance militaire directe. C’est plus que n’importe quel autre pays. Biden a promis que le gouvernement américain soutiendrait l’Ukraine « aussi longtemps qu’il le faudra », mais les alliés occidentaux sont confrontés à des questions difficiles sur l’état de l’effort de guerre, les forces ukrainiennes étant embourbées à l’est malgré les nouvelles armes et l’entraînement occidentaux.

« L’administration demande un financement supplémentaire pour la sécurité, l’aide économique et humanitaire qui soutiendrait l’Ukraine, ainsi que les pays et les biens vulnérables du monde entier touchés par l’invasion brutale et non provoquée de l’Ukraine par la Russie », a déclaré Shalanda D. Young, directrice du budget de la Maison Blanche. dans la demande.

Les dirigeants du Sénat des deux partis devraient soutenir la demande du président. Des dizaines de membres d’extrême droite à la Chambre des représentants ont clairement indiqué qu’ils s’opposeraient à tout nouveau financement à l’Ukraine, mais une grande majorité de républicains veulent toujours s’assurer que de l’argent est envoyé pour aider l’Ukraine et les alliés de l’OTAN, en particulier avant un hiver torride qui pourrait encore ralentir la contre-offensive.

«Ce que vous entendez des législateurs est: oui, nous devrions soutenir cela. Mais il y en a déjà qui disent « non » et d’autres qui disent « Cela ne peut pas durer éternellement », ce qui reflète le public américain », a déclaré Doug Holtz-Eakin, président de l’American Action Forum, un centre- bon groupe de réflexion.

Le gouvernement ukrainien fait face à un déficit budgétaire d’environ 40 milliards de dollars pour cette année, mais il est susceptible d’être principalement couvert par l’aide de l’Europe, des États-Unis et d’autres organisations telles que le Fonds monétaire international, selon Oleg Ustenko, conseiller économique de l’Ukraine. Président Volodymyr Zelensky. Mais cela ne résout pas ce que les Ukrainiens feront pour combler le déficit l’année prochaine, si la guerre continue. Et des dizaines de milliards de dollars de dommages aux infrastructures critiques n’ont pas été réparés, y compris pour le réseau électrique et les hôpitaux ukrainiens. La Banque mondiale a estimé que la reconstruction de l’Ukraine après la guerre pourrait coûter jusqu’à 350 milliards de dollars.

« Il y a encore un point d’interrogation sur ce que sera l’état de notre économie l’année prochaine. Si la situation est plus ou moins au même niveau qu’aujourd’hui, nous pourrions être à nouveau obligés d’avoir besoin du même soutien budgétaire et financier », a déclaré Ustenko.

Au-delà du déficit immédiat, le gouvernement ukrainien a environ 750 milliards de dollars de coûts économiques directs de la guerre, qui pourraient atteindre 1 000 milliards de dollars si les coûts indirects sont ajoutés. Ustenko a ajouté que les alliés occidentaux devraient commencer à transférer des milliards d’actifs gelés de la banque centrale russe vers l’Ukraine. Certains experts ont soulevé des questions sur la légalité d’une telle manœuvre.

« Cet argent ne devrait pas seulement provenir de nos alliés », a déclaré Ustenko. « Cet argent devrait provenir des avoirs gelés de la Russie. Ils doivent nous indemniser. Le Kremlin est entièrement responsable de tous les dommages. Donc, même du point de vue de la justice, c’est très important.

Nouveau Les attaques russes contre les exportations de céréales de l’Ukraine aggravent les défis économiques. Les forces de Moscou ont attaqué des installations de stockage de céréales en juillet et août, à la suite de la décision de la Russie de mettre fin à un accord qui permettait à l’Ukraine d’exporter des céréales par voie maritime en temps de guerre. Le grain est l’une des principales exportations ukrainiennes et une source clé de revenus pour son gouvernement, a déclaré Simon Johnson, professeur au MIT qui a étudié l’économie l’impact de l’industrie céréalière du pays.

« Poutine joue à des niveaux de milliards de dollars, tout en essayant de convaincre l’Occident que cela ne vaut pas la peine de rester avec les Ukrainiens assez longtemps pour expulser les Russes d’Ukraine », a déclaré Johnson.

On ne sait pas comment la Chambre traitera la demande de financement de l’Ukraine. La chambre contrôlée par le GOP se prépare déjà à une lutte majeure sur les dépenses gouvernementales lors du retour du Congrès en septembre, alors que les membres d’extrême droite continuent de faire pression pour des coupes budgétaires importantes. Le président de la Chambre, Kevin McCarthy (R-Calif.) a promis en juin qu’il ne soutiendrait aucun financement supplémentaire, affirmant que l’aide à l’Ukraine devrait passer par le processus d’affectation de crédits habituel.

Demander de transférer le financement de l’Ukraine à un projet de loi de financement incontournable ne ferait probablement qu’enflammer davantage le House Freedom Caucus et ses alliés – et ils ont déjà exprimé leur volonté de fermer le gouvernement dans le but de réduire les dépenses. Les républicains ne peuvent perdre que quatre législateurs dans leurs rangs pour adopter une législation à travers leur faible majorité sans l’aide des démocrates.