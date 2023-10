« Le financement permettra d’étendre les chaînes de production, de renforcer l’économie américaine, d’assurer notre sécurité et de créer de nouveaux emplois aux États-Unis », a déclaré vendredi Shalanda Young, directrice du Bureau de la gestion et du budget, lors d’un appel avec des journalistes.

Il réclame également 14,3 milliards de dollars supplémentaires pour Israël, 2 milliards de dollars supplémentaires pour la sécurité de Taiwan et de l’Indo-Pacifique, et un peu plus de 9 milliards de dollars pour l’aide humanitaire.

La plus grande demande du président Joe Biden dans ce paquet est de plus de 61 milliards de dollars pour l’Ukraine. Depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en février 2022, les États-Unis ont déployé un arsenal d’aide à la sécurité d’une valeur de 44 milliards de dollars, selon les chiffres fournis par le Département d’État.

L’administration Biden a demandé vendredi plus de 105 milliards de dollars au Congrès pour répondre aux besoins de sécurité de l’Ukraine, d’Israël, de Taïwan et de la frontière sud des États-Unis.

Cette demande intervient alors que les travaux du Congrès sont au point mort, le GOP de la Chambre restant divisé sur la question de savoir qui devrait être le président. Le représentant d’extrême droite Jim Jordan de l’Ohio fait pression pour un troisième vote après avoir échoué à deux reprises à obtenir le marteau.

En outre, la Maison Blanche réclame 6,4 milliards de dollars pour les opérations aux frontières, repoussant les républicains qui lui reprochent de ne pas en faire assez pour lutter contre la migration en provenance d’Amérique latine. La demande comprend également environ 1,2 milliard de dollars pour les efforts visant à lutter contre le fentanyl, qui a provoqué une vague d’overdoses mortelles aux États-Unis.

Young a imputé au Congrès l’insuffisance des ressources à la frontière sud des États-Unis.

« Certains au Congrès ont beaucoup parlé de faire quelque chose en matière de sécurité aux frontières, tout en refusant de répondre à la demande de 4 milliards de dollars que nous avons envoyée au Congrès en août », a déclaré Young.

« Ceux qui refusent d’agir ne nous feront pas la leçon. Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, le Congrès doit prendre des mesures pour fournir des ressources suffisantes pour la frontière », a-t-elle ajouté.

Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a décrit la demande de budget comme le reflet du leadership américain sur la scène mondiale.

« Cette demande de budget est essentielle pour faire progresser la sécurité nationale de l’Amérique et garantir la sécurité du peuple américain », a déclaré Sullivan, ajoutant que « le monde surveille de près ce que fera ensuite le Congrès ».

Dans un rare discours prononcé jeudi soir aux heures de grande écoute depuis le bureau ovale, Biden a présenté la demande de financement en la qualifiant d' »investissement intelligent qui rapportera des dividendes pour la sécurité américaine pendant des générations ».

Biden a déclaré que les fonds supplémentaires destinés aux efforts de guerre d’Israël et de l’Ukraine « nous aideront à garder les troupes américaines hors de danger, nous aideront à construire un monde plus sûr, plus pacifique et plus prospère pour nos enfants et petits-enfants ».

Ne manquez pas ces histoires CNBC PRO :